Będzie zawiadomienie na Żurka. "Taka sprawa musi zostać rozliczona"

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek, że polecił prokuraturze wszcząć postępowanie wobec osób, które doradzały prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby ten nie odbierał ślubowania od wszystkich wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Matecki zawiadamia prokuraturę ws. Żurka

Zdaniem posła PiS Dariusza Mateckiego, takie działanie może nosić znamiona przestępstwa. Z tego względu, złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. O swojej decyzji w tej sprawie parlamentarzysta poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"W mojej ocenie mamy do czynienia z próbą użycia prokuratury do politycznego ataku na ludzi Prezydenta RP. Żurek publicznie poinformował o poleceniu wszczęcia postępowania wobec pracowników Kancelarii Prezydenta i osób doradzających prezydentowi w sprawie ślubowań sędziów TK. Tymczasem samo doradzanie głowie państwa w sprawach ustrojowych i prawnych nie jest przestępstwem. To element normalnego funkcjonowania Kancelarii Prezydenta" – napisał Matecki na platformie X.

"Państwo prawa nie może działać według politycznej zemsty Tuska"

Jak podkreślił, nie można robić z prokuratury narzędzia nacisku na urzędników i współpracowników prezydenta, nie można straszyć postępowaniami karnymi za opinie prawne i udział w procesie decyzyjnym głowy państwa, a także – jak dodał – nie można pod pozorem "praworządności" ścigać opozycji i otoczenia prezydenta.

"Dlatego kieruję zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 238 k.k. – fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. Jeżeli ktoś uruchamia machinę ścigania, mimo że nie doszło do żadnego czynu zabronionego, to taka sprawa musi zostać rozliczona" – przekazał.

Kończąc poseł PiS zwrócił uwagę, że państwo prawa nie może działać według politycznej zemsty Tuska i jego ludzi. "Prokuratura ma ścigać prawdziwe przestępstwa (np. ws. Polnordu?), a nie wykonywać polityczne zlecenia" – zakończył swój wpis.

