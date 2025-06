Leon XIV podpisał odwołanie proboszcza krakowskiej bazyliki. W tle konflikt

Powodu na razie nie znamy, ale najpewniej to efekt konfliktu z biskupem krakowskim, Markiem Jędraszewskim – donosi Radio Eska. Rozgłośnia przypomina, że konflikt zaczął się w zeszłym roku. Wtedy to ksiądz Raś miał między innymi przyjmować darowizny i dotacje na renowacje zabytków będących we władaniu parafii bez zgody kurii.

Początkowo metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski "upominał go po ojcowsku". Dał proboszczowi 15 dnia na rezygnację, jednak ks. Dariusz Raś nie podjął takiego kroku. W liście, mającym siedem stron, pojawiło się wezwanie do rezygnacji jako efekt prowadzonej od 15 listopada 2022 r. "wizytacji majątkowej parafii". Trwała ona rok i po jej zakończeniu powołana do tego komisja miała przedstawić metropolicie raport. Onet opisał treść listu i zarzuty, jakie w nim sformułowano. "Pierwszy dotyczy zarzutów o nierzetelnie prowadzoną dokumentację. Chodzi o braki inwentaryzacji posiadanych dóbr czy protokołów z liczenia gotówki. W drugim punkcie padają zarzuty o to, że ks. proboszcz, pozyskując dotacje np. ze Stołecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na renowacje zabytków będących we władaniu parafii nie uzyskał wcześniej zgody przełożonego (metropolity) na wystąpienie o takie dofinansowanie. Ks. Raś miał także – wbrew kościelnym przepisom – nie poprosić o opinię archidiecezjalnego konserwatora zabytków przy okazji dokonywanych renowacji. Padają także zarzuty o to, że przyjmując darowizny (m.in. od spółek Skarbu Państwa), nie pytał o zgodę kurii. Podobnie jak wtedy gdy zakładał lokaty oszczędnościowe, kupował i sprzedawał samochody czy wymieniał waluty" – czytamy.

Wkracza papież Leon XIV

W maju 2024 r. metropolita wydał dekret ws. odwołania proboszcza parafii mariackiej. Ten zaskarżył decyzję, a Watykan rozpatrzył sprawę na korzyść księdza Rasia i wstrzymał dekret. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. "Pismo z Watykanu trafiło do nuncjusza w Warszawie, a ten przekazał je arcybiskupowi, który ma wręczyć je proboszczowi Dariuszowi Rasiowi" – czytamy.

Ks. Raś był proboszczem bazyliki mariackiej od 2011 r. Na tę funkcję mianował go kard. Stanisław Dziwisz. Wcześniej duchowny, od 2005 r., był sekretarzem hierarchy. Kapłan to prywatnie brat posła PSL Ireneusza Rasia.

