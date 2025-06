Leon XIV zwrócił się do Polaków. "Niech to będzie dla was znakiem nadziei"

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków: "Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Rok Święty to czas pojednania. Św. Ireneusz z Lyonu, nawiązując do nauki Apostołów, ukazuje, że prawdziwa jedność możliwa jest tylko w Chrystusie, który pojednał niebo z ziemią. Niech to będzie dla was znakiem nadziei. Szukajcie w Jezusie mocy do budowania jedności – w waszych rodzinach, ojczyźnie i w świecie. Błogosławię wam wszystkim".

Papieską katechezę streścił po polski red. Krzysztof Bronk z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego:

– Dziś skupiliśmy się na nauczaniu św. Ireneusza z Lyonu, który pokazuje, że mieć nadzieję to łączyć. Żył w II wieku i uczył się od tych, którzy znali Apostołów. W coraz bardziej rozbitym świecie nauczył się patrzeć głębiej, skupiając uwagę na Jezusie. Apostołowie widzieli, że w Jezusie ziemia łączy się z niebem – przyjmowali Słowo życia oczami, uszami i rękoma. Jubileusz to otwarte drzwi do tego misterium – łączy świat Boży z naszym i zachęca, by poważnie traktować słowa codziennej modlitwy: „jako w niebie, tak i na ziemi”. To właśnie jest nadzieja, którą ukazuje Ireneusz: uznał, że w Jezusie to, co pozornie sprzeczne, staje się jednością. Dlatego trzeba trwać w Jezusie i odróżniać rzeczywistość od ideologii – mówił papież.

Rewolucyjna zmiana dotycząca Wielkanocy? Jasna deklaracja papieża

Papież Leon XIV zadeklarował gotowość Kościoła katolickiego na ekumeniczne ustalenie wspólnej daty Wielkanocy dla wszystkich chrześcijan.

W 2025 r. Wielkanoc, zarówno w kalendarzu juliańskim, jak i gregoriańskim, obchodzona była 20 kwietnia. Papież Franciszek zachęcał do podjęcia "zdecydowanego kroku w kierunku jedności" w postaci przyjęcia wspólnej daty świętowania Wielkanocy.

Ojciec Święty Leon XIV zadeklarował gotowość Kościoła katolickiego na ekumeniczne ustalenie wspólnej daty Wielkanocy dla wszystkich chrześcijan. Mówił o tym w sobotę podczas audiencji dla przedstawicieli Kościołów prawosławnych i innych Kościołów wschodnich.

