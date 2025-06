Rewolucyjna zmiana dotycząca Wielkanocy? Jasna deklaracja papieża

W 2025 r. Wielkanoc, zarówno w kalendarzu juliańskim, jak i gregoriańskim, obchodzona była 20 kwietnia. Papież Franciszek zachęcał do podjęcia "zdecydowanego kroku w kierunku jedności" w postaci przyjęcia wspólnej daty świętowania Wielkanocy.

Ojciec Święty Leon XIV zadeklarował gotowość Kościoła katolickiego na ekumeniczne ustalenie wspólnej daty Wielkanocy dla wszystkich chrześcijan. Mówił o tym w sobotę podczas audiencji dla przedstawicieli Kościołów prawosławnych i innych Kościołów wschodnich.

Będzie wspólna data Wielkanocy?

Papież przyjął w Watykanie uczestników sympozjum "Nicea i Kościół trzeciego tysiąclecia: ku jedności katolicko-prawosławnej", zorganizowanego przez Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu oraz Międzynarodowe Prawosławne Stowarzyszenie Teologiczne z okazji 1700-lecia Soboru Nicejskiego. Leon XIV zauważył, że dla prawosławnych i katolików sobór ten stanowi fundament wspólnej drogi. Przypomniał, że dla Kościołów wschodnich, które upamiętniają go w kalendarzu liturgicznym, jest on soborem par excellence, który obwieścił normę wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej, Ojciec Święty zaznaczył, że obchody 1700-lecia Soboru Nicejskiego stanowią "bezcenną okazję do podkreślenia, że to, co nas łączy, jest znacznie silniejsze – zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym – od tego, co nas dzieli".

– Jestem przekonany, że powracając do Soboru Nicejskiego i czerpiąc razem z tego wspólnego źródła, będziemy mogli spojrzeć w innym świetle na kwestie, które nadal nas dzielą – mówił Leon XIV. – Poprzez dialog teologiczny i z Bożą pomocą, lepiej zrozumiemy tajemnicę, która nas jednoczy. Świętując razem tę wiarę nicejską i głosząc ją razem, będziemy również zbliżać się do przywrócenia pełnej komunii między nami – dodał.

Ojciec Święty przypomniał, że Sobór Nicejski zapoczątkował drogę synodalną, którą Kościół powinien podążać w rozstrzyganiu kwestii teologicznych i kanonicznych na poziomie powszechnym. Wyraził przy tym nadzieję, że rocznicowe obchody będą okazją do wspólnego pogłębiania i wyznawania wiary chrystologicznej oraz wprowadzania form synodalności wśród chrześcijan wszystkich tradycji.

Papież podjął temat wspólnej daty Wielkanocy. Przypomniał, że było to również jednym celów Soboru Nicejskiego. W ten sposób miała się wyrażać jedność Kościoła. – Niestety, różnice w kalendarzach nie pozwalają już chrześcijanom wspólnie obchodzić najważniejszego święta roku liturgicznego, powodując problemy duszpasterskie w obrębie wspólnot, dzieląc rodziny i osłabiając wiarygodność naszego świadectwa Ewangelii – powiedział Leon XIV.

Ojciec Święty poinformował, że zaproponowano kilka konkretnych rozwiązań, które przy poszanowaniu zasady z Nicei, pozwoliłyby chrześcijanom wspólnie obchodzić to najważniejsze święto. – W tym roku, gdy wszyscy chrześcijanie obchodzili Wielkanoc tego samego dnia, pragnę potwierdzić otwartość Kościoła katolickiego na poszukiwanie ekumenicznego rozwiązania sprzyjającego wspólnemu świętowaniu zmartwychwstania Pana – oświadczył.

Na zakończenie przypomniał, że jedność chrześcijan będzie nie tyle "owocem naszych wysiłków", lecz "darem otrzymanym tak, jak chce tego Chrystus i za pomocą środków, które On pragnie".

