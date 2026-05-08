Czy Bóg istnieje? Kard. Ryś: To nie jest najważniejsze pytanie

Kard. Grzegorz Ryś był gościem programu "Rymanowski Live". – Czy ma ksiądz kardynał czasem wątpliwości, że Pan Bóg istnieje? – tak brzmiało jedno z pierwszych pytań zadanych przez Bogdana Rymanowskiego.

Metropolita krakowski dość długo zastanawiał się i westchnął, po czym odpowiedział: – Chyba aż tak to nie. To, że Pan Bóg nie istnieje, to jest bardzo poważna teza. Natomiast myślę, że dla chrześcijanina to nie jest najważniejsze pytanie. Bo nie chodzi o to, czy Bóg jest czy Go nie ma, tylko czy się objawił w Jezusie Chrystusie, albo czy się w ogóle objawił i ma dla nas Słowo.

– Kluczowe we wierze jest wierzyć Bogu na Słowo tak, żeby ku Niemu iść. To jest dopiero wiara chrześcijańska. Ona nie polega na tym, że wiem, iż Bóg istnieje – stwierdził kardynał i przytoczył fragment Listu św. Jakuba: "Bóg jest jeden? Pięknie! Demony również wierzą – i drżą".

List o judaizmie. Kard. Ryś: Nie wypieram się

W dalszej części rozmowy kard. Ryś przyznał, że jest współautorem listu Konferencji Episkopatu Polski na temat judaizmu, który wzbudził ogrom kontrowersji. – Nie wypieram się go absolutnie. Zawsze list Episkopatu ktoś przygotowuje. Ten został przygotowany przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, któremu przewodzę – i cieszę się, że taką mam funkcję w Episkopacie – oświadczył.

– Pracowaliśmy nad tym przez kilka spotkań, cały tekst czytaliśmy kilkakrotnie. Został przekazany do Konferencji Episkopatu. Biskupi mieli 3-4 tygodnie, żeby zgłosić poprawki. Otrzymaliśmy poprawki od trzech księży biskupów. To, co można było z tych poprawek nanieść, zostało naniesione. To, czego nie można było nanieść, zostało przeze mnie na Konferencji Episkopatu wyjaśnione. Potem było głosowanie, większość biskupów była za. To nie jest mój tekst, a nawet nie tekst Komitetu, tylko tekst całego Episkopatu – podkreślił.

– Może to był błąd, że w liście zabrakło akapitu, który by pokazał: nie ma antysemityzmu w krytyce działań państwa Izrael, rządu Izraela. W samym Izraelu jest krytyka polityki rządu izraelskiego i nikt nie oskarża Żydów krytykujących swojego premiera o antysemityzm – stwierdził kard. Ryś.

