Stają w obronie kard. Rysia. "Wyrażamy stanowcze wsparcie"

"Wyrażamy stanowcze wsparcie dla kard. Grzegorza Rysia w obliczu niesprawiedliwych ataków kierowanych pod jego adresem. Działania kardynała na rzecz dialogu chrześcijańsko‑żydowskiego są zgodne z nauczaniem Kościoła i soborowym duchem deklaracji »Nostra aetate«" – napisali w oświadczeniu metropolita lubelski, wielki kanclerz KUL abp Stanisław Budzik oraz rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mirosław Kalinowski.

"Z ubolewaniem zauważamy, że formułowana wobec kard. Grzegorza Rysia krytyka opiera się na nieuzasadnionych zarzutach, które godzą nie tylko w osobę Metropolity Krakowskiego, lecz także w wysiłki Kościoła na rzecz budowania wzajemnego szacunku. Wyrażamy solidarność z kard. Rysiem i dziękujemy mu za jego konsekwentną, ewangeliczną służbę na rzecz dialogu i pojednania" – czytamy.

Przerobiona fotografia kard. Grzegorza Rysia

Komunikat, który pojawił się na stronie KUL, najprawdopodobniej odnosi się do publikacji "Pedagogiki Katolickiej". Czasopismo zamieściło zdjęcie metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia z doklejonymi pejsami i gwiazdą Dawida. Redakcja włączyła się w ten sposób w krytykę listu Konferencji Episkopatu Polski z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w rzymskiej Synagodze Większej. Biskupi podnieśli kwestię antysemityzmu, pisząc, że "jednym z śmiertelnych deficytów miłości, był (i niestety ciągle jeszcze pozostaje) ANTYSEMITYZM. Ale i z tej »śmierci« wyprowadził (i wyprowadza) nas Pan".

Największe emocje wzbudził fragment, w którym autorzy listu KEP stwierdzili: "Bóg bowiem, wierny swym obietnicom, nie odwołał Pierwszego Przymierza. Izrael pozostaje nadal narodem wybranym". – To jest nieprawda. To jest jawne, bezczelne, wręcz skandaliczne zaprzeczenie nauki Kościoła. Twierdzenie, że Izrael pozostaje nadal narodem wybranym, jest jaskrawym odrzuceniem Tradycji apostolskiej i jako takie jest po prostu skandaliczną herezją – tłumaczył redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w swoim wideokomentarzu, zamieszczonym na naszym kanale na YouTubie. Wiadomo, że w wielu kościołach księża zbojkotowali odczytanie listu. Dokument przygotował działający przy Episkopacie Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, którym kieruje kard. Grzegorz Ryś.

Czytaj też:

