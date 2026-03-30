"Transpłciowa filozofka" na synodzie u kard. Rysia. "Zmieniam Kościół od środka"

Portal Nczas.info poinformował, że na II Synodzie Duszpasterskim Archidiecezji Krakowskiej pojawił się zmiennopłciowiec i aktywista Marek Minakowski, przedstawiający się jako kobieta – Maria Jadwiga Minakowska.

Na sprawę zwrócił uwagę Tadeusz Matuszkiewicz, dr nauk ekonomicznych i sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej.

"Tymczasem postęp zawitał na dobre do Archidiecezji Krakowskiej. W archidiecezjalnym synodzie uczestniczą już osoby transpłciowe. Na zdjęciu aktywista LGBT Marek Minakowski po tranzycji przedstawiający się jako Maria Minakowska. Swoją tranzycję nazywa 'zmartwychwstaniem’. W Jezusie pociąga go to, że jest 'rewolucjonistą" – napisał na Facebooku.

"Transpłciowa filozofka": Zmieniam Kościół od środka

Na koncie Maria Jadwiga Minakowska na wspomnianej platformie także pojawił się wpis wraz z załączonym zdjęciem z kardynałem Rysiem.

"Transpłciowa filozofka w Synodzie Archidiecezji Krakowskiej. Zmieniam Kościół od środka. Nie byłam pewna, czy mogę brać udział w pracach Synodu. Więc zapytałam otwarcie. Wysłałam zdjęcie ze spotkania z kardynałem i dla pewności jeszcze link do artykułu: "Transpłciowa filozofka spotkała się z kardynałem Rysiem. Wręczyła mu list" – czytamy.

"Dostałam odpowiedź: "Proszę wypełnić załącznik nr 3 i odesłać. (...). Pozdrawiam serdecznie bp Janusz [Mastalski]". Wypełniłam. Podpisałam. Do dzieła! Maria" – wezwał.

Nie trzeba zmieniać

Pod postem głos zabrali internauci. Jeden z nich – Artur Michalski, przypomniał, że nie ma potrzeby zmieniania Kościoła. "Kościoła nie trzeba «zmieniać od środka», bo jego fundament został ustanowiony raz na zawsze. Jezus Chrystus jasno powiedział, jak mamy żyć i czego się trzymać: «Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą» (Mt 24,35)" – napisał.

"To nie Ewangelia ma się dopasowywać do współczesnych trendów, tylko człowiek powinien nawracać się i żyć według prawdy, którą Chrystus objawił. Próby «ulepszania» nauki Kościoła to w rzeczywistości odchodzenie od niej" – dodał.

"«Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania» (J 14,15). Kościół trwa od 2000 lat nie dlatego, że się zmienia pod presją świata, ale dlatego, że jest wierny Temu, który jest Prawdą" – podsumował.

Czytaj też:

Kard. Ryś tłumaczy, dlaczego Izrael wciąż jest narodem wybranym

List KEP. Gadowski: Kard. Ryś liderem chrześcijańskich syjonistów w Polsce?