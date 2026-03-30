Kard. Ryś tłumaczy, dlaczego Izrael wciąż jest narodem wybranym

O to, czy Żydzi mogą być zbawieni bez przejścia na chrześcijaństwo i czy nadal są narodem wybranym, kard. Ryś był pytany w wywiadzie dla TVN24, którego udzielił w Niedzielę Palmową (29 marca).

Odniósł się m. in. do głośnego listu Konferencji Episkopatu Polski na 40. rocznicę wizyty Jan Pawła II w Synagodze Rzymskiej, który wywołał ogromne poruszenie i był szeroko analizowany na naszych łamach, m.in. przez redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego.

– To, co jest od strony katechetycznej w tym liście, to nauczanie Kościoła od 60 lat – od soborowej deklaracji Nostra aetate, przez nauczanie wszystkich papieży, na czele z Katechizmem Kościoła Katolickiego, który jest podpisany przez Jana Pawła II. A potem przez takie dokumenty, jak np. "Evangelii gaudium" papieża Franciszka – tłumaczył kard. Ryś.

Czy Żydzi są narodem wybranym? Kard. Ryś odpowiada

– Stwierdza się wyraźnie, że Izrael jest narodem wybranym. Dlaczego? Dlatego że Bóg nie odwołuje wybrania. Jest taki tekst, który jest refrenem dokumentów poświęconych judaizmowi w Kościele katolickim przez ostatnie 60 lat. To jest tekst z Listu św. Pawła do Rzymian, gdzie jest powiedziane, że dary i wybranie Boże są nieodwołalne – wskazał metropolita krakowski.

– Natomiast to nie oznacza, że (Żydzi) są zbawieni inaczej niż wszyscy zbawieni, bo wiarą Kościoła jest, że każdy człowiek jest zbawiony na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (...) i w tym liście nikt temu nie zaprzeczył, bo ten list nie był o tym, w jaki sposób kto jest zbawiony, tylko w jaki sposób my się mamy odnosić do narodu wybranego – argumentował.

Dalej mówił, że Nowy Testament nie zastąpił Starego Testamentu. – Stary w Nowym się rozjaśniania, ale też Nowy się rozjaśnia w Starym. Dlaczego Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku? Bo prorok Zachariasz to zapowiadał, że przyjdzie król pokoju, który będzie zasiadał na oślęciu. Bez tego Zachariasza w ogóle się nie rozumie Jezusa, który wjeżdża. Można pomachać palemką, tylko nie przeczytamy tego, do czego wzywa nas ten gest Jezusa – tłumaczył.

Zapytany, czy Polacy są narodem wybranym przez Maryję, odparł: – Nie mam wątpliwości, że wszyscy jesteśmy wybrani przez Pana Jezusa, ja nie mam z tym kłopotu.

Papież Leon XIV "przerażony wzrostem antysemityzmu w świecie"

Wcześniej kard. Ryś zdradził, że niedawno rozmawiał z papieżem Leonem, który powiedział mu, że jest "absolutnie przerażony wzrostem antysemityzmu w świecie". Dodał, że Ojciec Święty – tak jak jego poprzednicy Franciszek, Benedykt XVI i Jan Paweł II – wkrótce złoży wizytę w Synagodze Rzymskiej.

Jak przekonywał, Watykan rozróżnia dialog religijny z judaizmem i dialog polityczny z państwem Izrael. – Pomieszanie tych rzeczywistości w taki sposób, że jedna ma się nakładać na drugą i jedna unieważniać drugą, jest na pewno czymś niewłaściwym – stwierdził.

