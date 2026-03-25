O co ten hałas z listem Episkopatu? Ks. prof. Chrostowski wyjaśnia

Treść listu Konferencji Episkopatu Polski na 40. rocznicę wizyty Jan Pawła II w Synagodze Rzymskiej, który wywołał ogromne kontrowersje, ks. prof. Chrostowski komentował na antenie Radia Wnet.

Zwrócił uwagę, że list nie był wyraźnie omawiany podczas obrad Episkopatu, a jego publikacji towarzyszyły niejednoznaczne decyzje i ograniczenia. Nie wiadomo również, czy miał być obowiązkowo odczytywany w kościołach, czy jedynie wykorzystywany duszpastersko.

– Wygląda na to, jakby ten list był w swój sposób wymuszony, że komuś bardzo zależało, żeby się pojawił mimo poważnych zastrzeżeń – podkreślił.

"Przejęcie żydowskiej agendy". Ks. prof. Chrostowski o liście Episkopatu

– Teologia relacji Kościoła z judaizmem została podporządkowana jako narzędzie do zwalczania antysemityzmu. To jest kluczowa teza tego listu – wskazał biblista. Jego zdaniem, oznacza to przejęcie przez autorów "żydowskiej agendy" relacji z Kościołem, żeby mieć w nim sojusznika w walce z antysemityzmem.

– Cały hałas wokół tego listu jest w moim przekonaniu o tyle uzasadniony, że przedstawia się go jako prawicowy, skrajny, gdzieś tam na obrzeżach Kościoła. Tymczasem wszystkie krytyczne wypowiedzi i komentarze pochodzą przede wszystkim z woli zrozumienia wiary chrześcijańskiej i głębszej przynależności do Kościoła – wskazał.

Chrześcijaństwo a judaizm. Droga z Chrystusem czy bez

– Bo jeżeli judaizm jest tak atrakcyjny, i jeżeli droga bez Chrystusa jest tak samo skuteczna jak droga z Chrystusem, to dlaczego właściwie jesteśmy chrześcijanami? Co przemawia za tym, że droga z Jezusem Chrystusem jest nie tylko inna, ale i zasadna, i że warto i trzeba nią pójść? – pytał, nawiązując do sugestii istnienia "dwóch równoległych dróg zbawienia".

Ks. prof. Chrostowski podkreślił, że dialog z judaizmem jest potrzebny i należy go prowadzić, ale "nie możemy zatracać własnej tożsamości ani troski o to, że jesteśmy chrześcijanami".

