Były opozycjonista staje w obronie Barbary Nowak. "Jestem zawiedziony postawą niektórych przyjaciół"

Sprawa ma związek z obchodami 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była małopolska kurator oświaty, a obecnie radna sejmiku małopolskiego z ramienia PiS, Barbara Nowak, rozesłała wiadomość do współpracowników i sympatyków formacji, apelując, by nie uczestniczyli oni w państwowych obchodach w katedrze wawelskiej. "Oczywiście, jeśli ktoś woli brać udział w uroczystościach oficjalnych z kardynałem Rysiem i wojewodą Klęczarem, proszę bardzo, zapraszamy jednak gorąco do alternatywnego świętowania bez skażenia władzą tuskową. Nie chcemy, by niemiecki namiestnik i jego koalicja zepsuli nam nasze patriotyczne święto" – miała pisać. Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że organizowane przez nią wydarzenie jest prywatną inicjatywą, a nie stanowiskiem partii.

Zamiast uczestniczyć w uroczystościach na Wawelu, Barbara Nowak wraz z grupą około 40 osób (w tym z pełnomocnikami PiS w mieście) zebrała się nieopodal Wzgórza Wawelskiego, przy Krzyżu Katyńskim. – Jestem wdzięczna, że przyszliście tutaj mimo tego, ile się wylało na nas błota i mimo tego ile osób uznało, że nie ma sensu do nas dołączać. A moim zdaniem jest sens dołączać do tych, którym nie po drodze z zaprzańcami i ze zdrajcami – mówiła.

Majdzik broni Nowak i apeluje do PiS

Działanie Barbary Nowak wywołało emocje w PiS. W obronie byłej małopolskiej kurator stanął m.in. Ryszard Majdzik, były opozycjonista PRL. – W 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, Barbara Nowak, kluby "Gazety Polskiej", "Solidarność" zorganizowali swoje obchody, polskie obchody. Bez zdrajców, bo nie można uwiarygadniać zdrajców Polski, którzy nią rządzą. Jestem zawiedziony postawą niektórych moich przyjaciół w Zjednoczonej Prawicy. Nie róbcie takich głupot i nie rozbijajcie prawicy, bo Barbara Nowak pokazywała, jak dbać o polską młodzież, tożsamość Polaków i pilnować przed obcą ideologią. Zawsze była za PiS i nigdy nie odeszła od idei prawicowych, a taka przykrość ją spotyka. Będę zawsze z moją przyjaciółką Barbarę Nowak, bo tak ją traktuję i będę przy niej stał – podkreśla.

– Proszę Was, nie róbcie głupot. Czy wam zależy na tym, by wygrać wybory, czy powtarzać magdalenkowo-czerwony układ okrągłostołowy? Polacy są mądrym narodem. Potrzebujemy niepodległej, suwerennej Polski i odejścia od układów ze zdrajcami Polski, którzy niszczą prawo i struktury państwa. Barbara Nowak broni przed likwidacją państwo polskie ze strony namiestnika Niemiec i koalicji 13 grudnia Donalda Tuska. Apeluję o zaprzestanie plucia na bohaterkę Małopolski. To mówię ja, były opozycjonista PRL i więzień polityczny PRL – stwierdził Majdzik.