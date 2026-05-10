Statystyka nie kłamie

Katalog przestępstw popełnionych przez imigrantów w Unii Europejskiej stale rośnie. Bez wątpienia widać korelację pomiędzy zwiększającą się liczbą imigrantów w poszczególnych krajach Europy a wzrostem przestępczości. Choć wydaje się to oczywiste, to zawsze znajdą się jacyś krytycy i manipulatorzy, którzy zbagatelizują całą sprawę, sprowadzając ją do banału w stylu: „No ale przecież Polacy też kradną”. To, że wśród Polaków, jak i w każdym innym narodzie, zdarzają się osoby, które łamią prawo, nie oznacza, że sytuacją pożądaną jest, gdy do swoich własnych problemów dokładamy kolejne.

A może jednak nie jest tak, że wzrost imigracji wpływa na wzrost przestępczości? Sprawdźmy to! Na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego możemy przeczytać: „Co prawda, liczba dokonywanych przez cudzoziemców przestępstw rośnie, ale jednocześnie rośnie liczba cudzoziemców w Polsce”. To dość zaskakujące stwierdzenie, biorąc pod uwagę to, gdzie ta informacja się znajduje. Uniwersytet Warszawski nie słynie bowiem z tego, że zarówno jego studenci, jak i wykładowcy sprzyjają konserwatywnym poglądom. Jest wręcz odwrotnie. Skoro zatem nawet tutaj pojawia się taka, a nie inna informacja, to znaczy, że mamy już pewną namiastkę dowodu, który potwierdza to, że więcej imigrantów oznacza więcej przestępstw.