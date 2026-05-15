Rewolucja w polskim Kościele. Kuria organizuje konkursy na proboszczów

Konkursy na proboszczów w lubelskich parafiach to zmiana, która wynika z ustaleń zakończonego jesienią ubiegłego roku III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Nowy sposób wyboru proboszczów dotyczy 16 parafii, m.in.: parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie, parafii pw. Ducha Świętego w Chełmie oraz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju. Rozwiązanie ma zapewnić większą przejrzystość i lepsze dopasowanie duszpasterzy do potrzeb lokalnych wspólnot.

Kandydaci muszą mieć przynajmniej 15-letnie doświadczenie kapłańskie i wizję prowadzenia wspólnoty parafialnej. – To ogromna szansa na budowanie autentycznej współodpowiedzialności za Kościół lokalny, którego podstawową komórką jest właśnie parafia – zauważył ks. prof. Paweł Kaleta z Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cytowany przez kul.pl.

Proboszcz z konkursu. "To nie plebiscyt"

– Kodeks Prawa Kanonicznego definiuje proboszcza jako "pasterza własnego" powierzonej mu parafii. Oznacza to, że ksiądz nie jest jedynie urzędnikiem kościelnym, lecz przede wszystkim "pasterzem" realnej wspólnoty, kimś kto jest odpowiedzialny za ewangeliczne "owce". Taka forma wyłaniania kandydatów nadaje kapłanowi status aktywnego uczestnika własnej drogi powołania, co znacząco zwiększa jego motywację do pracy duszpasterskiej, a biskupowi daje skuteczne narzędzie pozwalające na precyzyjne dopasowanie planu duszpasterskiego kandydata do konkretnych potrzeb danej parafii – przekonywał ks. prof. Kaleta.

Rzecznik lubelskiej kurii ks. dr Adam Jaszcz podkreślił, że "konkurs to nie plebiscyt". Zaznaczył również, że taka metoda to "szansa dla księży z pokolenia wyżu demograficznego, którzy nie muszą już czekać, aż ich praca zostanie dostrzeżona, tylko sami mogą wyjść z inicjatywą". Jak dodał, ostateczna decyzja i tak należy do arcybiskupa.

Zgłoszenia chętnych do objęcia 16 parafii przyjmowane są do 20 maja. Kandydat może wskazać jedną lub kilka parafii, w których byłby gotów objąć urząd proboszcza. Może też wyrazić gotowość przyjęcia parafii zaproponowanej przez arcybiskupa. Podobne rozwiązania funkcjonują już m.in. w Stanach Zjednoczonych.

