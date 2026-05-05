Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Rodzina zwróciła się z prośbą

Andrzej Olechowski, polityk, ekonomista, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.

Pogrzeb Olechowskiego odbędzie się w środę 6 maja. Uroczystości rozpocznie msza św. o godzinie 14:00 w kościele św. Anny na warszawskim Wilanowie. W nekrologu opublikowanym na łamach "Gazety Wyborczej" rodzina zamieściła prośbę do tych, którzy chcieliby wziąć udział w ostatniej drodze zmarłego polityka. Zaapelowano, aby zamiast kwiatów, wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. W nekrologu podano numer konta bankowego: 96 1030 0019 0109 8530 0030 6564.

Fundacja Kapucyńska to organizacja pozarządowa, która działa od 2010 r. w Warszawie. Pomaga osobom bezdomnym i ubogim, zapewniając im ciepłe posiłki oraz pomoc materialną, psychologiczną i duchową. Została założona przez Braci Mniejszych Kapucynów i ludzi świeckich w celu kontynuacji charytatywnej misji bł. Aniceta Koplińskiego.

Kim był Andrzej Olechowski?

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 r. w Krakowie. Był absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 70. i 80. pracował zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju w Genewie oraz Banku Światowym w Waszyngtonie. Po powrocie do kraju objął funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, a następnie jego zastępcy.

W latach 90. Olechowski zaangażował się w działalność polityczną. W 1992 r. został ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a następnie – w latach 1993-1995 – kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych w gabinecie Waldemara Pawlaka. W tym okresie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu polityki zagranicznej Polski po transformacji ustrojowej, wspierając m.in. starania o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej.

Olechowski był także jednym z liderów Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform oraz współtwórcą środowisk politycznych skupionych wokół reform gospodarczych. W 2001 r., wspólnie z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim, współzakładał Platformę Obywatelską. Dwukrotnie ubiegał się o urząd prezydenta – w 2000 oraz 2010 r. W wyborach prezydenckich w 2000 r. zajął drugie miejsce, uzyskując ponad 17 proc. głosów.