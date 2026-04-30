Dostęp do gotówki w Polsce. Glapiński: NBP otrzymał prestiżową nagrodę

Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Pieniądza (IACA) wyróżniło Narodową Strategię Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego jako najlepszą inicjatywę na świecie.

Strategia została opracowana na forum Rady ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP. Opiera się na czterech wzajemnie powiązanych filarach: powszechnej akceptacji i dostępności gotówki, płynnym zaopatrywaniu w gotówkę, cyberbezpieczeństwie systemów wykorzystywanych w procesach gotówkowych oraz bezpieczeństwie fizycznym gotówki i jej logistyki.

Glapiński: Własna waluta i gotówka pozostają kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego państwa

– Cieszymy się, że Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego została doceniona na forum międzynarodowym. To potwierdzenie, że konsekwentne działania na rzecz wzmacniania odporności systemu gotówkowego mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Własna waluta i gotówka pozostają kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego państwa – powiedział Adam Glapińskim.

Jak dodał, "skuteczność Strategii została potwierdzona m.in. podczas gwałtownego wzrostu popytu na gotówkę po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., a także w innych sytuacjach zakłócających ciągłość zaopatrywania w pieniądz gotówkowy".

Podkreślił, że "realizacja Strategii stworzyła również nową jakość współpracy pomiędzy bankiem centralnym, uczestnikami rynku gotówkowego oraz krajowymi regulatorami". – Podejście to, oparte na partnerstwie i długofalowym planowaniu, stanowi przykład nowoczesnego zarządzania obiegiem gotówki i wzmacniania jego odporności – dodał prezes NBP.

NBP nagrodzony

Nagroda IACA (International Association of Currency Affairs) jest przyznawana przez międzynarodową organizację zrzeszającą 77 członków, w tym banki centralne (m.in. Bank of England, The Federal Reserve, Schweizerische Nationalbank, Banque de France, Narodowy Bank Polski), producentów znaków pieniężnych i komponentów (m.in. Polska Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Mennicę Polska SA, Monnaie de Paris), firmy zajmujące się procesowaniem gotówki oraz podmioty oferujące usługi dla sektora gotówkowego.

Stowarzyszenie, działające od 2004 r. jako organizacja non profit, stanowi globalne forum współpracy na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

