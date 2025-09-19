Migranci w Niemczech. Pierwsza taka sytuacja od 2011 roku

Według danych rządu federalnego, na które powołuje się "Der Spiegel", łączna liczba cudzoziemców zmniejszyła się w pierwszej połowie roku o około 50 tys. – z 3,545 mln pod koniec 2024 r. do 3,495 mln w chwili obecnej.

Zdaniem polityków reprezentujących niemiecką lewicę, powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że podczas gdy migranci i uchodźcy wojenni wciąż przybywają do RFN, to muszą się mierzyć z rosnącą liczbą odmów wjazdu i deportacji.

Naturalizacja Syryjczyków

Ponadto wielu z nich przeszło również proces naturalizacji (nadania cudzoziemcowi obywatelstwa danego kraju przez właściwe organy) i obecnie posiada obywatelstwo niemieckie. Według federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w ubiegłym roku naturalizacji poddano 83 150 byłych obywateli Syrii.

Z najnowszych danych wynika, że około 492 tys. z szacowanych 3,5 mln migrantów ma obecnie niepewny status – są to na przykład osoby ubiegające się o azyl lub osoby, którym udzielono azylu tymczasowego.

Niemcy straciły pozycję lidera

Kwestia migracji była jednym z głównych tematów kampanii wyborczej w Niemczech przed przedterminowymi wyborami. Zmiana kursu Berlina znalazła już odzwierciedlenie w statystykach – po raz pierwszy od wielu lat Niemcy straciły pozycję lidera wśród krajów z największą liczbą wniosków o azyl. Wyprzedziła je Hiszpania.

Wraz z rozpoczęciem urzędowania nowego rządu, minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt nakazał zaostrzenie kontroli granicznych i odsyłanie na granicy osób ubiegających się o azyl, które złożyły już wniosek o azyl w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Migranci przerzucani do Polski

W czerwcu głośno było o potajemnym przerzucaniu przez niemieckie służby nielegalnych migrantów do Polski. Według MSWiA, "stwierdzenie, że Niemcy przerzucają migrantów do Polski, jest nieprawdziwe".

"W tej sytuacji mamy do czynienia w większości z cudzoziemcami, którzy przebywali na terenie Polski (większość z nich legalnie) i którzy następnie próbują wjechać do Niemiec, ale w wyniku kontroli granicznej otrzymują odmowę wjazdu do tego państwa" – informowało ministerstwo w komunikacie z 29 czerwca.

