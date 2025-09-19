Holandia: Uchodźcy z Ukrainy powinni sami płacić za mieszkanie

Minister stwierdziła, że Holandia stopniowo osiąga granice swoich możliwości w zakresie zapewniania azylu i że jej zdaniem "absolutnie rozsądne" jest, aby mężczyźni, którzy mają pracę i dochody, sami znaleźli sobie zakwaterowanie i za nie płacili.

Keiser nie uważa, że żądanie od osób, które uciekły przed wojną, aby same zorganizowały sobie zakwaterowanie, jest okrutne, ponieważ "tutaj otrzymują ochronę".

Podkreśliła jednak, że nie będzie ich zmuszać do samodzielnego organizowania sobie mieszkań, bo nie może tego zrobić: zgodnie z porozumieniami europejskimi Ukraińcy mają prawo do mieszkania i edukacji.

Keiser zaznaczyła również, że matki z dziećmi nadal będą otrzymywać mieszkania. – Nie można im po prostu powiedzieć, żeby sami sobie z tym poradziły – dodała.

W Holandii brakuje miejsc dla Ukraińców

Według holenderskiej stacji telewizyjnej NOS, gminy dysponują obecnie około 97 tys. miejsc noclegowych dla Ukraińców. Wszystkie są zajęte, a do Holandii co miesiąc przybywają setki nowych uchodźców. W sierpniu w Czerwonym Krzyżu zarejestrowała się rekordowa liczba Ukraińców – 435 osób.

W sumie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę do Holandii przybyło ponad 100 tys. ukraińskich uchodźców. Władze już wcześniej przyznały, że brakuje dla nich miejsc.

Holenderski rząd stoi na stanowisku, że Ukraińcy, którzy pracują w tym kraju, płacą podatki i tym samym "wnoszą maksymalny wkład", powinni mieć możliwość pozostania w Holandii dłużej.

Uchodźcy płacą za zakwaterowanie i jedzenie

Obecnie Ukraińcy korzystający z ochrony czasowej w Holandii i posiadający pracę (59 proc. z nich) lub inne dochody, od lipca 2024 r. muszą płacić 105 euro miesięcznie za zakwaterowanie w schroniskach dla uchodźców.

Jak ogłosił holenderski rząd, od października 2025 r. kwota ta wzrośnie do 244,22 euro. Władze motywują swoją decyzję chęcią zmniejszenia różnic między ukraińskimi uchodźcami a osobami ubiegającymi się o azyl z innych krajów.

Dodatkowo dorośli obywatele Ukrainy przebywający w tymczasowym miejscu zakwaterowania, w którym przygotowywane jest dla nich jedzenie, będą musieli płacić składkę żywnościową w wysokości 252,18 euro miesięcznie.

Czytaj też:

Holandia na granicy możliwości. "Nie ma już miejsca dla Ukraińców"