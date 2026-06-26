Jest decyzja lokalizacyjna dla wschodniego węzła kolejowego Portu Polska

Decyzja lokalizacyjna pozwoli spółce CPK na uzyskanie pozwoleń na budowę węzła i inwestycji towarzyszących. Węzeł po wschodniej stronie lotniska będzie się składał z dwóch komponentów – kolejowego i drogowego.

Planowana inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim, na terenie gmin Baranów i Grodzisk Mazowiecki. Powierzchnia obszaru objętego decyzją lokalizacyjną dla węzła Wschód wynosi 212 hektary. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć nabyto 85,2 hektara, co stanowi prawie 40 proc. powierzchni.

Wschodni węzeł kolejowy

"Węzeł kolejowy po wschodniej stronie lotniska będzie integralną częścią linii Kolei Dużych Prędkości nr 85, która połączy port lotniczy z Warszawą i Łodzią. Na prace projektowe dla tej linii spółka otrzymała wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Powstająca infrastruktura na każdym etapie rozwoju będzie spełniała wymagania wynikające z regulacji związanych z infrastrukturą podwójnego zastosowania, tj. cywilnego i wojskowego (tzw. dual-use)" – czytamy w komunikacie.

Element kolejowy połączy odcinki trzech linii (LK nr 5, 85 i 88) wraz z niezbędną infrastrukturą, łącząc stację kolejową na nowym lotnisku krajowym z istniejącymi i nowo projektowanymi liniami kolejowymi. W związku z jego powstaniem konieczna będzie budowa nowych elementów układu drogowego oraz przebudowa, a w niektórych przypadkach także rozbiórka istniejącej infrastruktury drogowej. Nowe drogi zostaną wytyczone tak, aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny ruch, umożliwić utrzymanie linii kolejowej, zagwarantować dojazd i dojście do dróg publicznych z poszczególnych punktów obsługi podróżnych, placów i punktów ładunkowych oraz zachować ciągłość sieci drogowej.

Wcześniej, w styczniu 2025 r. wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dotyczącą budowy nowego lotniska krajowego wraz z układem komunikacyjnym po jego zachodniej stronie. Inwestycja prowadzona jest również na terenie województwa mazowieckiego, na obszarze trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki. Obszar objęty linią rozgraniczającą teren inwestycji to 2585 hektarów. Rygor natychmiastowej wykonalności został jej nadany w grudniu ubiegłego roku.

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