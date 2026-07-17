Królowa warszawskiego hotelarstwa

Zrazu nazywał się Victoria Interncontinental. Został wybudowany w latach 1973–1976 na podstawie umowy zawartej pomiędzy szwedzkim konsorcjum Skanska Cementgjuteriet i Przedsiębiorstwem Państwowym Orbis. Projekt opracowany przez zespół architektoniczny w składzie: Zbigniew Pawelski, Leszek Sołonowicz, Andrzej Dzierżawski, Derek Fraser, Kurt Hultin i Stanisław Kaim – uosabiał nowoczesność dekady gierkowskiej.