Młodzi znawcy rolnictwa rywalizowali w Łomży. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w MANS

Do Łomży przyjechali młodzi pasjonaci rolnictwa z wielu regionów kraju, m.in. ze Śląska, Wielkopolski, Mazowsza, Pomorza, Szczecina i północno-zachodniej Polski. Tak szeroka reprezentacja szkół potwierdziła ogólnopolski charakter Olimpiady oraz duże zainteresowanie młodzieży tematyką nowoczesnego rolnictwa, agrobiznesu, mechanizacji i technologii wykorzystywanych we współczesnych gospodarstwach.

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Tegoroczny finał stał na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu rolnictwa, hodowli, weterynarii, mechanizacji, agrobiznesu oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sektorze rolno-spożywczym. Rywalizacja była wyrównana, a o miejscach na podium decydowały pojedyncze punkty.

Zwycięzcą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej został Jakub Rode z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, który uzyskał 72 punkty. Jak podkreślano podczas wydarzenia, laureat jest młodym rolnikiem z pasji, dlatego zdobyte nagrody będą mogły znaleźć praktyczne zastosowanie w rozwijaniu jego zainteresowań i przyszłej kariery zawodowej.

Drugie miejsce ex aequo zajęli Mikołaj Łabiński z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie oraz Marek Fułek z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Obaj finaliści zdobyli po 70 punktów.

W gronie najlepszych uczestników finału znaleźli się także: Antoni Kosiński z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Mateusz Winczewski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, Jakub Słota z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim, Bartosz Nowakowski z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce, Żaneta Kaczmarek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Kacper Gadomski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu oraz Jan Brodziak z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Uczestnicy rywalizowali o nagrody o łącznej wartości przekraczającej 30 tysięcy złotych. Wśród nich znalazł się bon podarunkowy o wartości 10 tysięcy złotych do sklepu z elektroniką oraz nawigacja do maszyn rolniczych firmy AllyNav o wartości 20 tysięcy złotych, ufundowana przez sponsora strategicznego – firmę Eurofarmer. Finaliści otrzymali również liczne nagrody rzeczowe, w tym profesjonalne narzędzia i wyposażenie przydatne w pracy rolniczej.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Rolniczej jest ważnym forum edukacyjnej rywalizacji, ale także miejscem rozwijania pasji i kompetencji młodych ludzi zainteresowanych rolnictwem. Jej celem jest nie tylko sprawdzenie wiedzy uczestników, lecz także inspirowanie ich do dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Olimpiada skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się lub zainteresowanych rolnictwem, agrobiznesem i zawodami związanymi z sektorem rolno-spożywczym. W wydarzeniu mogą uczestniczyć również szczególnie rekomendowani uczniowie szkół podstawowych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z nowoczesnym gospodarowaniem.

Zakres merytoryczny konkursu obejmuje zagadnienia zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach takich jak rolnik, technik rolnik, technik pszczelarz, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technik weterynarii.

Organizacja finału została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji. Dzięki temu możliwe było przygotowanie wydarzenia na wysokim poziomie organizacyjnym, zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków rywalizacji oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród.

Finał w Łomży pokazał, że edukacja rolnicza w Polsce ma duży potencjał, a młodzież chętnie angażuje się w tematykę nowoczesnego rolnictwa. Dla wielu uczestników udział w Olimpiadzie może być ważnym krokiem na drodze do dalszej edukacji, pracy w sektorze rolnym, prowadzenia własnego gospodarstwa lub rozwijania działalności w obszarze agrobiznesu.