Litwa podpisała umowę SAFE. Skala wsparcia dużo mniejsza niż dla Polski

Porozumienie zawarto w sobotę w Wilnie. Litewska armia otrzyma prawie 6,4 miliarda euro długoterminowych pożyczek na modernizację wojska i rozwój zdolności obronnych.

Umowę podpisali minister finansów Litwy Kristupas Vaitiekunas, minister ochrony kraju Robertas Kaunas oraz unijni komisarze: ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius i ds. budżetu Piotr Serafin. Pierwsza transza środków ma trafić do Litwy w ciągu trzech miesięcy.

Pieniądze na obronę powietrzną i rozwój armii

Litewski rząd zapowiada, że środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój narodowej dywizji wojskowej, zakup systemów obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu, rozwiązania antydronowe, uzupełnienie zapasów amunicji oraz środki kontrmobilności. – Środki zostaną wykorzystane na tworzenie dywizji, realizację zobowiązań wobec partnerów z NATO – zakupimy systemy obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu, stworzymy rozwiązania antydronowe. Dzięki temu nasz budżet narodowy zyskuje większą elastyczność i możliwość lepszego reagowania – powiedział minister obrony Robertas Kaunas.

Premier Inga Ruginienė zapowiadała wcześniej, że największa część finansowania trafi właśnie na obronę powietrzną. Część środków Litwa chce przeznaczyć także na wsparcie Ukrainy – poprzez wspólne zakupy z Kijowem i zakup sprzętu od ukraińskich producentów.

"Bezpieczna Litwa to bezpieczna Europa"

Minister finansów Litwy Kristupas Vaitiekunas podkreślał podczas podpisania umowy znaczenie regionu bałtyckiego dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. – Litwa i kraje bałtyckie są ogromnie ważnym regionem, a bezpieczeństwo całej Europy zależy właśnie od bezpieczeństwa tego regionu – mówił.

Litewskie władze deklarują, że dzięki środkom z SAFE możliwe będzie utrzymanie wydatków obronnych na poziomie 5–6 proc. PKB. Tegoroczny budżet obronny Litwy wynosi około 4,8 mld euro, czyli 5,38 proc. PKB.

Polska podpisała SAFE jako pierwsza

Pierwszym państwem UE, które podpisało umowę pożyczkową SAFE, była Polska. Dokument podpisano w piątek w Warszawie. Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro niskooprocentowanych pożyczek. To niemal siedem razy więcej niż Litwa. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego oraz rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego.

– Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach. To gigantyczna kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, polskie firmy, które kooperują z polskim przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne – mówił premier Donald Tusk po podpisaniu umowy.

