Dyplomata z utajnioną przeszłością
  • Jan BogatkoAutor:Jan Bogatko

Dyplomata z utajnioną przeszłością

Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger
Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger Źródło: PAP / Marcin Obara
Ambasador Niemiec ma interesy niemieckie. Ale polski polityk ma interesy polskie. Dialog polega na uczciwej, opartej na prawdzie historycznej rozmowie bez pomijania nawet najbardziej przykrych faktów. Straszenie Putinem sprowadza dialog do farsy.

Warszawa to najtrudniejsza na świecie placówka dla niemieckiego dyplomaty. Warszawski parkiet dyplomatyczny jest bardzo śliski. Wiedział już o tym ambasador Girolamo Lucchesini, reprezentujący Prusy w Warszawie doby Sejmu Wielkiego. Teraz to doświadczenie stało się udziałem jego spadkobiercy.

Miguel Berger, urodzony w 1961 r. w Madrycie niemiecki dyplomata, reprezentuje od tego roku Berlin w Warszawie (poprzednio był przez trzy lata ambasadorem Niemiec w Londynie). Jest on następcą urodzonego w Karaczi Viktora Elblinga. Miejsca urodzin obu ambasadorów Berlina wskazują na to, że pochodzą oni z rodzin zawodowych dyplomatów. Wskazują, lecz o tym bynajmniej nie przesądzają. O ile wiadomo nam, że ojciec Viktora Elblinga, ożeniony z Włoszką, był niemieckim dyplomatą w Pakistanie, o tyle o rodzicach Miguela Bergera nie wiadomo absolutnie niczego. Skąd ta tajemniczość?

