"Zdradzeni i oszukani". Europoseł Konfederacji zabrała głos ws. groźnej umowy

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, oceniła we wpisie na platformie X, odnosząc się do umowy UE z Mercosur, że „rolnicy zostali zdradzeni i oszukani, konsumentów stopniowo pozbawia się prawa do zdrowej, a Europa powoli traci bezpieczeństwo żywnościowe”.

„Nie zamierzamy bezczynnie się temu przyglądać!” – podkreśliła.

Europoseł Konfederacji oceniła, że „przeforsowanie umowy UE–Mercosur pod kierownictwem Ursuli von der Leyen, stanowi rażący przykład arogancji władzy i łamania traktatów”. „Komisja Europejska dopuściła się obejścia procedur, marginalizując rolę parlamentów narodowych i ignorując sprzeciw społeczny oraz ekspertów” – stwierdziła.

Anna Bryłka zwróciła uwagę, że „takie działania są bezprawne, bo podważają zasadę przejrzystości, współpracy instytucjonalnej i demokratycznej kontroli”.

Umowa z Mercosur. Patrioci dla Europy złożyli wniosek o odwołanie KE

„Umowa forsowana jest w interesie wąskich grup gospodarczych, kosztem rolników, bezpieczeństwa żywnościowego i standardów środowiskowych Unii. Komisja, która lekceważy własne zobowiązania traktatowe, traci moralne i polityczne prawo do sprawowania władzy” – napisała.

Poinformował, że „dlatego, jako Patrioci dla Europy, złożyliśmy kolejny wniosek o odwołanie tej skompromitowanej Komisji z von der Leyen na czele!”. „Będziemy bacznie się przyglądać czy posłowie, którzy retorycznie sprzeciwiają się umowie z Mercosur, kolejny raz będą głosować w jej obronie!” – dodała.

Umowa handlowa z Mercosur stała się faktem

W sobotę Unia Europejska podpisała w Asuncion umowę handlową z Mercosur. Porozumienie ułatwi przepływ między UE a blokiem państw Ameryki Południowej produktów przemysłowych i rolnych. Umowa z Mercosur ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z UE, takie jak samochody, maszyny czy leki.

Negocjacje dotyczące umowy między UE a blokiem państw Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, trwały 25 lat, jednak znacząco przyspieszyły w 2025 roku. Na początku stycznia większość państw członkowskich wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Przeciwko były Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

Przeciwko umowie z Mercosur protestowali rolnicy w wielu krajach należących do Unii Europejskiej.

