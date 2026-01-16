Wniosek o wotum nieufności dla von der Leyen już w PE. Podpisy zebrane błyskawicznie

Kolejną próbę odwołania von der Leyen zainicjowała prawicowa frakcja Patrioci za Europą w reakcji na przeforsowanie przez grupę państw z Niemcami na czele umowy Unia Europejska-Mercosur. KE celowo podzieliła umowę na dwie części, żeby umożliwić procedurę głosowania kwalifikowaną większością i wykluczyć weto. Ursula von der Leyen ma ją podpisać jutro, a dopiero później poddać pod głosowanie w unijnym parlamencie.

W PE wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen

Polska poseł do PE z ramienia Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik przekazała, że wniosek ma być poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu już za kilka dni, między 19 i 21 stycznia. Przegłosowanie wniosku oznaczałoby konieczność dymisji wszystkich 27 komisarzy europejskich.

Podpisy zebrane błyskawicznie. Powód – Mercosur

Polska polityk przekazała, że podpisy pod wnioskiem udało się zebrać błyskawicznie, co bardzo cieszy. "Po przepchnięciu umowy z Mercosur ze złamaniem traktatów unijnych wściekłość na szefową Komisji Europejskiej narasta! Rozczarowanie wyrażają nawet lewicowe grupy w europarlamencie. W UE miały być wysokie standardy i poszanowanie zasad demokracji, a jest afera korupcyjna na najwyższych szczytach władzy, zatwierdzanie fatalnej dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego umowy z Mercosur w ekspresowym tempie i z podeptaniem zapisów traktatowych, a demokracja w wykonaniu unijnych pseudoelit, na czele z von der Leyen, stała się zwykłym żartem" – czytamy na profilach społecznościowych Zajączkowskiej-Hernik.

"[...] Z jej eurokomuną trzeba walczyć do skutku. Dlatego każdy komu leży na sercu dobro Polski i całej Europy musi poprzeć ten wniosek. Odwołanie Ursuli von der Leyen to polska racja stanu!" – podkreśla polska eurodeputowana.

