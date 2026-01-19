Zajączkowska-Hernik uderza w von der Leyen: Pokazała, gdzie ma demokrację

Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik opublikowała na X wpis po wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, w którym skrytykowała przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz działania KE wokół umowy handlowej UE–Mercosur. Polityk napisała, że szefowa Komisji nie pojawiła się na debacie dotyczącej wotum nieufności.

"Jest pani wstydem i hańbą dla Wspólnoty"

"Jest pani wstydem i hańbą dla Wspólnoty" – napisała Zajączkowska-Hernik, zarzucając von der Leyen lekceważenie procedur parlamentarnych i nieobecność podczas debaty o wyrażeniu wotum nieufności. Europosłanka przekonuje, że porozumienie może oznaczać napływ do Europy "toksycznej żywności i narkotyków". "Co będzie płynęło do Europy na statkach z Ameryki Południowej? Żywność z toksyczną chemią zakazaną w UE i kokaina!" – stwierdziła.

Zajączkowska-Hernik zasugerowała także, że za forsowaniem umowy stoją określone interesy. "Kto wam płaci za dopchnięcie kolanem umowy z Mercosur?" – pytała, wymieniając m.in. wielkich właścicieli gospodarstw rolnych w Brazylii, rosyjskich producentów nawozów oraz kartele narkotykowe.

Czym jest Mercosur i czego dotyczy umowa

Mercosur to południowoamerykański blok gospodarczy obejmujący Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Umowa z UE ma ułatwić handel między stronami, m.in. poprzez redukcję ceł i zwiększenie dostępu do rynków. Porozumienie od lat wywołuje spór w UE, zwłaszcza w sektorze rolnym – krytycy wskazują na możliwy wzrost importu produktów rolnych i konsekwencje dla konkurencyjności europejskich producentów.

W Parlamencie Europejskim toczy się aktualnie debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Przyjęcie takiego wniosku oznaczałoby dymisję całej Komisji, jednak wymaga większości kwalifikowanej: co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów oraz większości wszystkich europosłów. Zajączkowska-Hernik we wpisie wezwała do poparcia wotum nieufności, określając je jako "pierwszy krok" do odsunięcia von der Leyen od kierowania Komisją Europejską.

