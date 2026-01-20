Nie tylko Mercosur. Szefowa KE: Jesteśmy o krok od podpisania kolejnej umowy

We wtorek podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że UE jest bliska zawarcia historycznej umowy o wolnym handlu z Indiami.

"Matka wszystkich porozumień"

– Unia Europejska jest o krok od historycznego porozumienia handlowego – powiedziała von der Leyen, podkreślając, że negocjacje trwają, ale wymagają jeszcze dopięcia szczegółów. Jak zaznaczyła, porozumienie z Indiami bywa nazywane "matką wszystkich porozumień", ponieważ mogłoby stworzyć rynek liczący 2 miliardy ludzi i odpowiadający za niemal jedną czwartą światowego PKB. Szefowa KE ma odwiedzić Indie na początku przyszłego tygodnia.

Von der Leyen zwróciła uwagę, że UE konsekwentnie rozszerza sieć umów handlowych także poza Amerykę Południową. Przypomniała, że w ubiegłym roku Unia zawarła nowe porozumienia z Meksykiem, Indonezją i Szwajcarią, a także prowadzi rozmowy m.in. z Australią, Filipinami, Tajlandią, Malezją oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

W swoim wystąpieniu szefowa Komisji Europejskiej wróciła również do porozumienia z Mercosur. Oceniła, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem wysyła światu ważny sygnał, że UE wybiera „sprawiedliwy handel zamiast ceł, partnerstwo zamiast izolacji oraz zrównoważony rozwój zamiast eksploatacji”.

"Europa musi budować większą niezależność"

Przewodnicząca KE odniosła się także do relacji z USA i krytycznie oceniła zapowiadane przez prezydenta Donalda Trumpa dodatkowe cła. – Proponowane dodatkowe cła są błędem, zwłaszcza w relacjach między długoletnimi sojusznikami – stwierdziła, przypominając o umowie handlowej UE–USA zawartej w lipcu ubiegłego roku.

Von der Leyen podkreśliła również, że Europa musi budować większą niezależność w obliczu geopolitycznych wstrząsów. Zaznaczyła, że UE ma zasoby, by przyciągać inwestycje, przyspieszać transformację energetyczną i brać udział w wyścigu o kluczowe technologie. Wspomniała także o wzroście wydatków na obronność, wsparciu dla Ukrainy oraz trwałym zamrożeniu rosyjskich aktywów, których wykorzystanie UE nadal rozważa.

