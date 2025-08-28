W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się polski myśliwiec F-16. Do wypadku samolotu doszło podczas prób do Air Show. Pilot nie przeżył. "Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego" – oznajmił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło tożsamość pilota. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej 'Slab' Krakowian" – informuje Dowództwo.

Śmierć doświadczonego pilota. "Niepowetowana strata"

"Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki. Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby. Jego pokazami zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda 'As the Crow Flies' na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej. To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej" – podkreślono.

DORSZ wskazuje: "Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa. Rodzinie, Przyjaciołom i Kolegom majora Krakowiana składamy najszczersze wyrazy współczucia. Niech pamięć o Nim będzie żywa, a Jego odwaga i profesjonalizm staną się inspiracją dla następnych pokoleń lotników Rzeczypospolitej".