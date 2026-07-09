Któremu prezydentowi Polacy ufają najbardziej? Niekwestionowany lider sondażu

W nowym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, ankietowanym zadano pytanie: "Któremu prezydentowi III RP po 1989 roku ufał(a) Pan/Pani najbardziej?".

Kwaśniewski niekwestionowanym liderem zaufania wśród prezydentów

Pierwsze miejsce zajął Aleksander Kwaśniewski (sprawował urząd w latach 1995-2005). Wskazało na niego 42,50 proc. respondentów. Serwis zauważa, że "to wynik, który nie pozostawia złudzeń – były prezydent zdobył niemal trzykrotnie większe poparcie niż kolejny polityk w zestawieniu".

Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński, który zginął w katastrofie smoleńskiej (prezydent w latach 2005–2010). Na Lecha Kaczyńskiego wskazało 14,80 proc. badanych.

Podium zamyka obecny prezydent Karol Nawrocki. Na obecnie urzędującą głowę państwa wskazało 14,30 proc. ankietowanych.

Jak w sondażu wypadli Duda i Komorowski?

Bronisław Komorowski (prezydent w latach 2010–2015) uzyskał 6,20 proc. wskazań.

Na Lecha Wałęsę wskazało 4,10 proc. uczestników sondażu.

Za prezydenta, któremu najbardziej ufają Polacy, Andrzeja Dudę (prezydenta w latach 2015-2025) uznało 2,4 proc. ankietowanych.

Na Wojciecha Jaruzelskiego (prezydenta w latach 1989–1990) wskazało 0,20 proc. Polaków.

Grupa respondentów, która stwierdziła, że nie ufa żadnemu z wymienionych polityków ("Żaden z nich"), wyniosła 6,70 proc.

Odpowiedź "Nie wiem / Trudno powiedzieć" wybrało 8,80 proc. uczestników badania.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 12-14 czerwca 2026 roku, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów, przy użyciu metody mix-mode, łączącej standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo prowadzone drogą telefoniczną (CATI) oraz online (CAWI).

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