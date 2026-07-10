Sondaż: Polacy ocenili Nawrockiego

W najnowszym badaniu IBRiS respondentom zadano pytanie: "Jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego?". Choć zdania są podzielone, to jednak większość badanych ocenia prezydenta pozytywnie.

40,2 proc. ankietowanych dobrze ocenia działania obecnego prezydenta. Odmiennego zdania jest 38,2 proc. badanych. 21,6 proc. biorących udział w sondażu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 8 lipca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Nawrocki liderem zaufania

Liderem najnowszego zestawienia CBOS jest prezydent Karol Nawrocki. Zaufanie do głowy państwa deklaruje 53 proc. badanych, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z majem. Prezydentowi nie ufa 34 proc. pytanych.

CBOS odnotował jednocześnie spadek nieufności wobec Nawrockiego o 4 pkt proc., co było największą zmianą w czerwcowym badaniu.

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 proc. respondentów (29 proc. nie ufa). Trzecią pozycję zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z zaufaniem na poziomie 42 proc. (34 proc. ankietowanych mu nie ufa).

Z kolei w innym sondażu zbadano poziom zaufania do byłych prezydentów i obecnej głowy państwa. W tym zestawieniu liderem jest Aleksander Kwaśniewski, któremu ufa 42,5 proc. badanych. Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński, który zginął w katastrofie smoleńskiej (prezydent w latach 2005–2010). Na Lecha Kaczyńskiego wskazało 14,80 proc. badanych.

Podium zamyka obecny prezydent Karol Nawrocki. Na obecnie urzędującą głowę państwa wskazało 14,30 proc. ankietowanych.

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