Zmiany w SN. Nawrocki podjął decyzję

Głowa państwa w postanowieniu z 9 lipca 2026 roku wskazała Marię Szczepaniec jako nową prezes Sądu Najwyższego, kierującą pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Wręczenie aktu powołania nastąpiło tego samego dnia.

Kulisy uroczystości wręczenia powołania

Ustawa przewiduje, że prezydent powołuje prezesa SN kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów wyznaczonych do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej albo zgromadzenie sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Jak podaje Polsat News, w uroczystości wręczenia powołania udział wzięli: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzy Siegień, Prezes Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Cywilnej prof. Joanna Misztal–Konecka, Prezes SN kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dr hab. Krzysztof Wiak, Sędzia Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ewa Stryczyńska oraz Sędzia Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej dr hab. Igor Zgoliński.

Prezydentowi Nawrockiemu towarzyszył szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Zbigniew Bogucki.

Kim jest sędzia Maria Szczepaniec?

Maria Szczepaniec jest sędzią Sądu Najwyższego, a także profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na stanowisko sędziego SN powołał ją prezydent Andrzej Duda w dniu 10 października 2018 r. Na mocy postanowienia, sędzia orzekała w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

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