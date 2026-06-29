Sędzia Kapiński może mieć problemy. Prokuratura wszczęła śledztwo

W opublikowanym komunikacie rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała, że śledztwo zostało wszczęte w poniedziałek przez zespół prokuratorów do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku.

"Postępowanie dotyczy podejrzenia, że w okresie od 8 maja 2024 roku do 25 maja 2026 roku w Warszawie, działając na szkodę interesu prywatnego stron postępowań oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej, funkcjonariusz ten wydał – bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów, (…) zarządzenia skutkujące pozbawieniem stron postępowań możliwości uruchomienia procedury określonej w art. 41 § 1 k.p.k." – napisano w komunikacie.

Prokuratura Krajowa przekazała, że zarządzenia te miały prowadzić do wyeliminowania rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi, a w konsekwencji naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu.

"W ramach postępowania sprawdzającego, prowadzonego na podstawie art. 307 § 3 k.p.k., przesłuchano zawiadamiających w charakterze świadków oraz zgromadzono dokumentację obejmującą zarządzenia wydawane przez kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego, jak również rozstrzygnięcia podejmowane na ich podstawie w sprawach dotyczących wniosków o wyłączenie sędziów" – czytamy.

Dodano, że "analiza zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do powstania uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 § 1 k.k.". "Stosownie do treści art. 303 k.p.k., wszczęto śledztwo, którego celem jest przeprowadzenie czynności procesowych możliwych do wykonania wyłącznie w toczącym się postępowaniu oraz wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy" – wskazano w komunikacie.

W latach 2023-2026 stanowisko prezesa Izby Karnej zajmował sędzia Zbigniew Kapiński, który obecnie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.

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