Znany dziennikarz stracił pracę. "To nie była moja decyzja"

Znany dziennikarz sportowy Tomasz Kalemba zamieścił w serwisie X wpis, w którym poinformował, że poszukuje nowego miejsca pracy. Krótki komunikat szybko wywołał poruszenie w środowisku medialnym. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami dziennikarz potwierdził, że zmiana zawodowa nie nastąpiła z jego inicjatywy.

Znany dziennikarz szuka pracy. Koniec współpracy z Interią

"Życie pisze różne scenariusze. Szukam pracy– napisał Kalemba na platformie X, sygnalizując, że jest otwarty na nowe propozycje zawodowe.

Serwis Wirtualnemedia.pl skontaktował się z dziennikarzem, który przekazał, że "to nie jest jego decyzja".

Kim jest Tomasz Kalemba?

Tomasz Kalemba dołączył do redakcji Interii Sport na początku 2022 roku. Specjalizował się w tematyce sportów olimpijskich, przygotowując materiały dotyczące m.in. skoków narciarskich, lekkoatletyki, biathlonu oraz sportów wodnych i zimowych. Relacjonował również najważniejsze międzynarodowe imprezy sportowe.

W ostatnich tygodniach opublikował m.in. wywiad z lekkoatletą Norbertem Kobielskim, który po zakończeniu dwuletniej dyskwalifikacji zapowiedział walkę o medal igrzysk olimpijskich w Los Angeles. W lipcu przygotował także materiał poświęcony historycznemu debiutowi Wieczystej Kraków w Ekstraklasie.

Przed przejściem do Interii przez ponad dwie dekady był związany z Onetem, gdzie pracował od 2001 roku. Od 2015 roku współpracował również z "Przeglądem Sportowym". Jako korespondent relacjonował siedem edycji igrzysk olimpijskich – od Vancouver w 2010 roku po Pekin w 2022 roku.

Na swoim koncie ma również liczne wyróżnienia. Otrzymał Nagrodę Dziennikarzy Małopolski 2012 w kategorii "sport" oraz "Złote Pióro 2011–2012" w dziedzinie mediów elektronicznych. Jest także autorem "Roczników biathlonu" za sezony 2009/2010 i 2010/2011.

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