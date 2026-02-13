Igrzyska olimpijskie. Jest drugi medal dla Polski!

Semirunnij objął prowadzenie po sześciu z 12 biegów, uzyskując czas 12.39,08, co finalnie dało mu drugie. Zwycięzcą został reprezentant Czech Metodej Jilek, a na trzecim stopniu podium stanął Holender Jorrit Bergsma.

To drugi medal dla polskiej reprezentacji na tych igrzyskach. Wcześniej srebro zdobył Kacper Tomasiak w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo.

Kim jest Władimir Semirunnij?

23-letni Semirunnij, który reprezentuje Polskę od niedawna, mieszka i trenuje w Tomaszowie Mazowieckim, a jego sukcesy w ostatnich latach to medale (srebrny i brązowy) mistrzostw świata i Europy.

Panczenista urodził się w Rosji. Do Polski wyemigrował po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Polska na razie z dwoma medalami

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Polskę reprezentuje 60 sportowców. Dotychczasowy dorobek naszych zawodników w zimowych igrzyskach to 25 medali – siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych.

Tegoroczne igrzyska, które rozpoczęły się 6 lutego, potrwają do 22 lutego. Arenami zmagań będą obiekty sportowe w Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo oraz innych miejscowościach północnych Włoch.

