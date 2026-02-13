Awantura w PiS po słowach Terleckiego. Kaczyński zareagował ostro

Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie toczącego się sporu w łonie partii. Przypomnijmy, że chodzi o spięcie między Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą. Pierwszy z nich został zapytany o niedawną decyzję marszałka Sejmu o ucięciu poselskiego uposażenia Zbigniewowi Ziobrze. Terlecki odparł: "No, jak nie przychodzi, to trudno", czym wywołał reakcję Kalety, który poprosił, aby kolega z partii nie wypowiadał się więcej na ten temat.

Terlecki, zapytany kilka godzin później o zachowanie Kalety, stwierdził krótko: "Gów***rzeria", czym wywołał ostrą reakcję części polityków PiS wywodzących się z dawnej Suwerennej Polski. Kaletę wziął w obronę Jacek Sasin. Z kolei po stronie Terleckiego stanęli m.in. Mateusz Morawiecki oraz Michał Dworczyk.

"Do wszystkich rozgrzanych głów, które rzuciły się dzisiaj na Ryszarda Terleckiego: dajcie sobie na wstrzymanie, Panowie. Pan Marszałek ma za sobą ogromne doświadczenie i polityczną drogę o jakiej wielu może pomarzyć" – napisał były premier.

Tobiasz Bocheński napisał natomiast: "Wszyscy zgodnie wyciągamy telefony i dzwonimy do Ryszarda Terleckiego, by takie sytuacje się już nie zdarzały".

Kaczyński zapowiada konsekwencje

W sprawie musiał interweniować sam prezes partii. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kontynuacja publicznego wymieniania ciosów między politykami PiS skończy się zawieszeniem w prawach członka ugrupowania.

"Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość. Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS" – napisał Kaczyński na swoim koncie na platformie X.

Czytaj też:

Kaczyński zajął jasne stanowisko w sprawie pożyczki SAFECzytaj też:

Naciskają na Kaczyńskiego. Chcą, aby ogłosił to jeszcze w tym tygodniu