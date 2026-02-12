Kaczyński zajął jasne stanowisko w sprawie pożyczki SAFE

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos na temat unijnego programu SAFE w ramach, którego koalicja Donalda Tuska zamierza zaciągnąć pożyczkę na obronność. Sprawa nabrała tempa, rząd chce szybko przyjąć ustawę umożliwiającą wzięcie kredytu, a PiS i Konfederacja i inne partie opozycyjne podnoszą kolejne argumenty przeciwko finansowaniu sił zbrojnych pożyczką unijną. Głos zabrał lider największej partii opozycyjnej, Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Program SAFE to uniemożliwienie prawidłowego rozwoju Sił Zbrojnych RP

"Pożyczki z SAFE nie są dodatkowymi środkami na obronność. Mają zastąpić część już istniejących funduszy. Wejście w ten program w takim kształcie to wieloletnie finansowe uzależnienie się od katalogu produktów, który został wskazany przez Komisję Europejską. To tak naprawdę uniemożliwienie prawidłowego rozwoju Sił Zbrojnych RP" – czytamy na X prezesa PiS. Polityk stawia dwa główne zarzuty.

"Zasada warunkowości, czyli de facto szantaż polityczny, który daje UE prawo do wstrzymania wypłat w dowolnym momencie"

"Brak ustawowych gwarancji, że pieniądze trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego".

"Prawo i Sprawiedliwość zawsze chciało silnej armii i dbało o rozwój Sił Zbrojnych RP, także wtedy, gdy obecnie rządzący likwidowali jednostki wojskowe na masową skalę. Nikt kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać funduszu SAFE" – napisał Kaczyński.

Pożyczka z Unii Europejskiej na 45 lat

SAFE to unijny mechanizm finansowania inwestycji militarnych, oparty na wspólnym zadłużeniu, podobnie jak KPO. Polega na zaciąganiu przez część państw członkowskich UE pożyczek na cele obronne oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Sprzęt wojskowy, który będzie można pozyskać za pożyczone pieniądze, może być wyłącznie produkcji europejskiej. To oznacza wykluczenie producentów z USA i np. Korei Południowej, a wypłaty transz mogą być powiązane z dodatkowymi warunkami politycznymi i regulacyjnymi. Rząd Donalda Tuska zamierza pożyczyć 43,7 mld euro, czyli ok. 185 miliardów złotych. Spłata ma być rozłożona na 45 lat. Władza zapowiada, że 80 proc. środków będzie wydatkowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Zaciągnięcie pożyczki musi być zostać przyjęte ustawą w procedurze sejmowej, a ostateczna decyzja należeć będzie do prezydenta.

Czytaj też:

Brzeski: SAFE to pułapka. Wojsko Polskie straci kompatybilność z armią USACzytaj też:

"Pułapka". Bosak przekazał poważne ostrzeżenie ws. programu SAFECzytaj też:

SAFE jak KPO? Poseł Konfederacji zwraca uwagę na kontrowersje