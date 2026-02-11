Tak komentował otwarcie igrzysk. Może stracić stanowisko

Petrecca w trakcie transmisji m.in. przywitał widzów ze Stadio Olimpico w Rzymie, choć uroczystość odbywała się na mediolańskim San Siro. Pomylił także włoską aktorkę Matildę De Angelis z amerykańską piosenkarką Mariah Carey oraz błędnie przedstawił przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Wpadki wywołały falę krytyki we Włoszech oraz protest środowiska dziennikarskiego, które to, co się stało, uważa za kompromitujące dla publicznego nadawcy.

Włoski dziennikarz odsunięty od komentowania w RAI Sport

W reakcji władze RAI zdecydowały, że Petrecca nie będzie komentował kolejnych wydarzeń igrzysk, w tym ceremonii zamknięcia. O jego dalszej przyszłości w stacji ma zadecydować kierownictwo po zakończeniu imprezy – podaje "Press".

Związek zawodowy dziennikarzy RAI zapowiedział trzydniowy strajk po igrzyskach oraz inne formy protestu, w tym wycofanie podpisów reporterów spod relacji sportowych.

Sprawa stała się przedmiotem debaty publicznej i politycznej. W mediach społecznościowych powiązanych z włoską opozycją zaczęto wytykać Petrecce rzekome powiązania z rządem Giorgii Meloni.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Polska na razie z jednym medalem

Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, która odbyła się w piątek (6 lutego), zgromadziła na trybunach kilkadziesiąt tysięcy widzów oraz liczne delegacje zagraniczne.

Igrzyska potrwają do 22 lutego, a arenami zmagań będą obiekty sportowe w Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo oraz innych miejscowościach północnych Włoch.

Polskę będzie reprezentować 60 sportowców. Dotychczasowy dorobek naszych zawodników w zimowych igrzyskach to 23 medale – po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych.

Do momentu publikacji tego tekstu (11 lutego) biało-czerwoni zdobyli we Włoszech jeden medal – srebro na normalnej skoczni w Predazzo wywalczył Kacper Tomasiak.

