Igrzyska olimpijskie. Medal Polaka uszkodzony

Polak zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortinie, ale krążek został uszkodzony.

U Tomasiaka zerwała się wstążka od medalu, natomiast inni sportowcy od początku zawodów zgłaszają pęknięcia, obtłuczenia i różne uszkodzenia swoich krążków.

Organizatorzy igrzysk przyznali, że medale mają wady konstrukcyjne, co spowodowało sytuacje, w których pękały po upadku na ziemię lub uszkadzały się podczas dekoracji.

"Gdy Kacper Tomasiak pojawił się na sali konferencyjnej, było już po nim widać ogromne zmęczenie. Kiedy ktoś zasugerował, by pokazał medal, przyznał, że już zdążył się popsuć, bo zerwała się wstążka" – napisał "Przegląd Sportowy".

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim. Problemy z medalem

19-letni Kacper Tomasiak został najmłodszym polskim medalistą w historii zimowych igrzysk, bijąc rekord Wojciecha Fortuny z 1972 r. W poniedziałek (9 lutego) podczas zawodów na normalnej skoczni w Predazzo Polak w drugiej serii poszybował na odległość 107 metrów, co pozwoliło mu wskoczyć na podium i zająć drugie miejsce.

Apoloniusz Tajner, były trener polskich skoczków, ocenił Tomasiaka jako fantastycznego zawodnika na dekady, podkreślając jego odporność psychiczną. 19-latek z Bielska-Białej w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata.

Tomasiak zdobył pierwszy medal dla Polski na tegorocznej olimpiadzie. Nasz kraj reprezentuje we Włoszech 60 sportowców. Dotychczasowy dorobek biało-czerwonych w zimowych igrzyskach to 23 medale – po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026

Olimpiada rozpoczęła się 6 lutego i potrwa do 22 lutego, a arenami zmagań będą obiekty sportowe w Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo oraz innych miejscowościach północnych Włoch.

We wtorek (10 lutego) w Predazzo Kacper Tomasiak znów usiądzie na belce startowej – wystąpi w konkursie drużyn mieszanych. Razem z nim wystartują: Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz.

