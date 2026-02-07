Minister sportu w ogniu krytyki. "Nie wrzuca się takich zdjęć"

Fotografia zamieszczona przez Rutnickiego w serwisie X błyskawicznie wywołała oburzenie części polityków i komentatorów, którzy uznali, że minister nie okazał odpowiedniego szacunku dla symboli narodowych.

Rutnicki z pogniecioną flagą Polski. W sieci zawrzało

Szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker ocenił, że flaga państwowa "to nie dekoracja, to zobowiązanie" i podkreślił obowiązek godnego eksponowania barw narodowych przez przedstawicieli władz. "Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej" – napisał Szefernaker.

Krytyczne uwagi pod adresem ministra pojawiły się również ze strony innych polityków. Bartłomiej Poboży, doradca prezydenta, wezwał Rutnickiego do usunięcia wpisu, wyprasowania flagi i ponownego udostępnienia zdjęcia, a Magdalena Cirkot, dyrektor biura posła PiS Przemysława Czarnka, stwierdziła, że "pognieciona flaga mówi wszystko" o podejściu szefa resortu sportu.

W ocenie niektórych komentatorów publikacja takiego zdjęcia podważa powagę urzędu i może negatywnie odbić się na wizerunku Polski podczas międzynarodowych imprez. Marek Magierowski, były ambasador RP w USA i Izraelu, zwrócił uwagę, że w sytuacjach oficjalnych standardem jest dbanie o nienaganne prezentowanie symboli narodowych.

"Domyślam się, że po rozpakowaniu nie było czasu, żeby flagę wyprasować. W takim razie nie robi się i nie wrzuca takich zdjęć. Zwłaszcza, kiedy jest się ministrem. W USA, w podobnych sytuacjach, kilka razy prosiliśmy organizatorów wydarzeń (zewnętrznych) o wyprasowanie polskiej flagi" – napisał Magierowski.

Rutnicki nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów o brak szacunku dla flagi. Kilka godzin po pierwszym wpisie zamieścił na X kolejne zdjęcie z ceremonii otwarcia igrzysk z komentarzem: "Cała Polska jest z wami – wielka duma z naszych sportowców".

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026

Piątkowa ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 zgromadziła na trybunach kilkadziesiąt tysięcy widzów oraz liczne delegacje zagraniczne. Igrzyska potrwają do 22 lutego, a arenami zmagań będą obiekty sportowe w Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo oraz innych miejscowościach północnych Włoch.

Polskę będzie reprezentować 60 sportowców. Dotychczasowy dorobek naszych zawodników w zimowych igrzyskach to 23 medale – po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych.

