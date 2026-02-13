Pociągi do Szczecina odwołane. Niemcy podali przyczynę

Utrudnienia dotyczą połączeń regionalnych obsługiwanych przez DB Regio Nordost, w tym kursów linii RE4 do i ze stacji Szczecin Główny.

Jak wynika z informacji przekazanych przez przewoźnika, przyczyną paraliżu jest choroba jednego z pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu w nastawni w Pasewalku, który przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Zakłócenia objęły zarówno połączenia poranne, jak i popołudniowe. Na ponad 40-kilometrowym odcinku uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, jednak pasażerowie muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu i możliwymi opóźnieniami.

Informacje o zmianach w rozkładzie publikowane są na bieżąco na stronach internetowych przewoźnika.

Trasa Pasewalk-Szczecin jest istotnym połączeniem transgranicznym, wykorzystywanym m.in. przez osoby dojeżdżające do pracy. Według zapowiedzi niemieckiego przewoźnika, sytuacja ma wrócić do normy w przyszłym tygodniu.

Czytaj też:

Niemcy: Syryjczyk zaatakował siekierą w pociągu