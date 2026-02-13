Nie żyje gen. Piotr Wagner. "Odszedł wybitny patriota"

O śmierci gen. Wagnera Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poinformował w piątek (13 lutego) w serwisie X.

"Z głębokim żalem informujemy o śmierci śp. gen. bryg. Piotra Wagnera, Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefa Logistyki, zasłużonego Oficera Wojska Polskiego" – czytamy w komunikacie.

"Przez lata nienagannej i odpowiedzialnej służby wiernie realizował zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach etosu wojskowego, mentorem i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy. Jego odejście jest dotkliwą stratą dla środowiska wojskowego oraz całej społeczności Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych" – napisano.

Podkreślono, że szef inspektoratu wraz z żołnierzami i pracownikami składa rodzinie oraz bliskim generała wyrazy najgłębszego współczucia.

Wojsko żegna gen. Piotra Wagnera

"Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. gen. bryg. Piotra Wagnera" – napisał w oświadczeniu gen. Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Podkreślił, że współpraca z gen. Wagnerem była zaszczytem.

"Zawsze kierował się poczuciem obowiązku, rozwagą i głęboką troską o żołnierzy. Był oficerem o wyjątkowej kulturze osobistej, wysokich kompetencjach i spokojnym, rzeczowym sposobie działania, który budował zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród współpracowników. Jego profesjonalizm oraz wierność wartościom żołnierskiego etosu budziły powszechny szacunek" – podkreślił.

"Odszedł wybitny patriota, który pozostawił trwały ślad w strukturach logistycznych Sił Zbrojnych RP oraz w sercach tych, którzy mieli zaszczyt z Nim służyć" – dodał szef DORSZ.

Kondolencje rodzinie i bliskim gen. Wagnera złożył także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP to jednostka odpowiedzialna m.in. za logistykę i wsparcie techniczne wojsk oraz zabezpieczenie działań logistycznych żołnierzy, również poza granicami kraju.