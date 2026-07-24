Domański oskarża prezydenta. "Zablokował kolejne 4 mld zł dla budżetu"

Szef MF ocenił, że ruch prezydenta pozbawia budżet państwa około 4 mld zł, które – jak przekonywał – miały zostać przeznaczone na finansowanie pakietu osłonowego chroniącego kierowców przed wysokimi cenami paliw.

"Prezydent Nawrocki zablokował kolejne 4 mld zł dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw" – napisał Domański w piątek (24 lipca) na platformie X.

Minister zarzucił prezydentowi, że zamiast poprzeć rozwiązania mające chronić konsumentów, opowiedział się po stronie koncernów paliwowych osiągających – jego zdaniem – wysokie zyski w obecnej sytuacji rynkowej.

Domański odniósł się także do decyzji Nawrockiego o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. "Wysyłając ustawę do TK, którego działanie sam wcześniej sparaliżował, kolejny raz uderzył też w polskie finanse publiczne" – ocenił.

Wysokie ceny paliw i nowy podatek. Prezydent skierował ustawę do Trybunału

Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki skierował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Do czasu rozstrzygnięcia przez TK ustawa nie wejdzie w życie.

– Nowy podatek nie obniża cen paliwa. Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek – powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w piątek (24 lipca) w serwisie X.

Podkreślił, że celem skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego nie jest jej zawetowanie, lecz uzyskanie rozstrzygnięcia w kwestii zgodności przepisów z konstytucyjną zasadą niedziałania prawa wstecz. Jego zdaniem TK powinien zdecydować, czy "państwo może ustanawiać tak niebezpieczny precedens". – To będzie ważna wytyczna na przyszłość – oświadczył.

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