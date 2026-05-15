"Brudna robota". Jak prok. Wełna odwołał prokuratorów ze Śląska

Pod koniec kwietnia prokurator generalny Waldemar Żurek odwołał z delegacji w Prokuraturze Krajowej sześciu z 20 prokuratorów ze śląskiego wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Prokuratorzy ci prowadzili głośne śledztwa, m.in. dotyczące Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych oraz zaginięcia Sylwestera Suszka.

Ich odwołania zażądał nowy naczelnik wydziału, prokurator Marek Wełna, który przyjechał z Krakowa. W lutym tego roku zastąpił Tomasza Tadlę, wieloletniego szefa wydziału.

Odwołani prokuratorzy wysłali wniosek

Sześcioro odwołanych z delegacji prokuratorów chce, aby okolicznościami związanymi z ich odwołaniami zajęła się Krajowa Rada Prokuratorów – informuje "Rzeczpospolita". 13 kwietnia do PK wpłyną ich wniosek o zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów w tej sprawie. Prokuratura Generalna odmówiła udostępnienia wniosku, ale gazeta dotarła do pisma.

Jak czytamy, "we wniosku prokuratorzy ujawnili bulwersujące tło ich usunięcia: naczelnik Wełna stwierdził, że 'nie jest decydentem' ich odwołania, przyszedł wykonać 'brudną robotę' i otrzymał zadanie 'przewietrzenia murów'". Prokuratorzy podkreślili też, że ich odwołanie nastąpiło "bez jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego, co w konsekwencji godzi w niezależność prokuratorską". Ponadto oczekują "wydania w formie uchwały opinii w sprawie nieetycznych zachowań" prokuratora Marka Wełny, jakich dopuścił się w dniach 7, 8 i 9 kwietnia tego roku. Podkreślają, że zwierzchnik "powinien kierować się obiektywizmem, transparentnością ocen i dążyć do tworzenia dobrej atmosfery pracy". Ich zdaniem prokurator Wełna "dopuścił się złamania wszystkich zasad etyki prokuratora".

Co ciekawe, tuż po objęciu funkcji naczelnika wydziału, prok. Wełna miał kilkukrotnie zapewniać ich, że "nie zamierza dokonywać zmian kadrowych i personalnych", a także "co najmniej dwukrotnie" na zebraniach przekazywać im podziękowania Prokuratora Krajowego oraz kierownictwa Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Jednak śledczych najbardziej zaniepokoiło to, że naczelnik ogłosił, iż "zamierza obejść prerogatywy Zastępcy Prokuratora Generalnego Beaty Marczak w zakresie kierowania pionem do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Stwierdził bowiem, że rozmawiał już z prokuratorem regionalnym Jakubem Cemą, iż sprawy pozostające w naszych referatach przyjmie Prokuratura Regionalna w Katowicach, a z kolejnymi sprawami 'tutaj pewne osoby przyjdą'".

Wnioski o odwołanie ich z delegacji – o czym dowiedzieli się z mediów – były dla nich szokiem.

– Wniosek grupy prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej będzie przedmiotem posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym 14 maja, co pozwoli na wyjaśnienie wszystkich okoliczności podnoszonych w tym piśmie. Autorzy wniosku zostali zaproszeni do udziału w tym posiedzeniu – przekazała "Rzeczpospolitej" prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

Wnioski po spotkaniu

Posiedzenie nie było transmitowane. " Z rozmów z prokuratorami z KRP wiemy, że choć rozpoczęło się o godz. 11., prokuratorzy czekali na korytarzu blisko trzy godziny, zanim poproszono ich na salę (KRS na początek zajmowała się innymi kwestiami, m.in. zgód na pracę dla emerytowanych śledczych).Śląscy prokuratorzy weszli na salę grupą i zostali wysłuchani. Atakujący wobec nich miał być dyrektor Biura Kadr Prokuratury Krajowej Ireneusz Szeląg, znany przed laty wojskowy prokurator prowadzący śledztwo smoleńskie. Tylko na chwilę pojawił się na posiedzeniu minister Waldemar Żurek. Z naszych ustaleń wynika, że nie zapadła żadna konkretna decyzja w ich sprawie" – opisuje "Rz".

