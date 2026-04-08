Kadrowe trzęsienie ziemi w Prokuraturze Krajowej

W śląskim zamiejscowym wydziale do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, który prowadzi jedne z najpoważniejszych śledztw w kraju, szykowana jest głęboka czystka kadrowa – donoszą Radio Eska i "Super Expressu".

Według nieoficjalnych ustaleń, zmiany mogą objąć aż siedmiu prokuratorów – cały zespół jednostki to ok. 20 osób. "Kilka tygodni temu z funkcji szefa katowickiego wydziału zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji odwołany został prok. Tomasz Tadla, a jego miejsce zajął prok. Marek Wełna. Ale według naszych informacji to dopiero początek większych zmian w pionie PZ Prokuratury Krajowej w Katowicach" – podano.

Z kolei "Gazeta Wyborcza" twierdzi, że Wełna, nowy naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, skierował we wtorek 7 wnioski o odwołanie z delegacji prokuratorów Sebastiana Głucha, Krzysztofa Motyla, Marcina Rodzaja, Gabrieli Cichońskiej i Anny Hetmańczyk. Kilka tygodni wcześniej podobny wniosek złożył w przypadku prokuratora Karola Zoka. Wspomniani prokuratorzy prowadzącą duże sprawy – jedna z nich dotyczy zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay.

Sprawa Zondacrypto

Prokuratura Krajowa poinformowała w środę, że "z inicjatywy prokuratora generalnego prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej »Zondacrypto«, w tym okoliczności wskazane w poniższym artykule".

Później minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych: "Jeżeli klienci przez wiele godzin albo dni nie mogą wypłacić swoich środków, jeżeli pojawiają się poważne pytania o rezerwy, płynność i wiarygodność działania giełdy, państwo nie może udawać, że nic się nie dzieje. Dlatego z mojej inicjatywy prokuratorzy zbadają wszystkie informacje o tym czy doszło do popełnienia przestępstwa w związku z funkcjonowaniem giełdy Zondacrypto".

"Te czynności będą prowadzone w ramach śledztwa śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej dotyczącego zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay (poprzednika Zondacrypto). Coś tu śmierdzi" – przekazał.

Czytaj też:

