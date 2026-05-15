Sprawcy brutalnego pobicia zatrzymani. "Jeden z nich rozpłakał się"

Grupa nastolatków z Ukrainy została zaatakowana na moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło 7 maja.

Czterech Ukraińców w towarzystwie Polki spacerowało mostem Świętokrzyskim. W pewnym momencie podjechało do nich dwóch nastolatków na hulajnogach i zaczęli wyzywać jednego z Ukraińców – Artema. Po chwili, gdy Ukrainiec nie reagował na zaczepki, odjechali. Niedługo później wrócili w grupie około 10 osób. Najpierw zaatakowali Artema. 16-latek został uderzony w głowę i spryskany gazem. Gdy chłopak padł na ziemię, napastnicy zaczęli go kopać. Następnie zaatakowali jego kolegę, któremu złamali okulary, a później próbowali zrzucić go z mostu do Wisły. Chłopak uratował się tylko dlatego, że kurczowo uchwycił się barierki. Trzeciemu nastolatkowi złamano nos.

Kolegów uratowała Polka, która podbiegła do przejeżdżającego patrolu policji i poprosiła funkcjonariuszy o interwencję. Na widok policjantów napastnicy uciekli. Nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI stwierdziła, że zebrane materiały nie wskazują, aby atak miał podłoże narodowościowe.

Atak na Ukraińców. Sprawcy zatrzymani

Policja prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania sprawców. Zaangażowani w nie byli m.in. funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz mundurowi realizujący czynności dochodzeniowo-śledcze. Jak przekazał Onet, w czwartek (14 maja) policjanci zatrzymali pięć osób, które brały udział w zdarzeniu. "Sprawcy mają od 15 do 18 lat. Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że jeden z nich rozpłakał się podczas zatrzymania. Policjanci ustalają, jaką rolę odegrał każdy z nich podczas tej napaści" – relacjonował portal. Wszyscy zatrzymani są dobrze znani stołecznej policji.

Sprawa jest rozwojowa. Możliwe są kolejne zatrzymania. Do odpowiedzialności karnej mogą zostać pociągnięte także osoby, które były w grupie napastników jako bierni obserwatorzy i nie reagowali na widok dokonywanego przestępstwa.

"Zero tolerancji dla agresji. Kilka dni temu na moście Świętokrzyskim w Warszawie brutalnie pobici zostali trzej nastolatkowie, obywatele Ukrainy. W związku z napaścią Policjanci zatrzymali 5 osób, obywateli Polski w wieku 15-18 lat. Prowadzone są dalsze czynności procesowe" – potwierdził za pośrednictwem platformy szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister opublikował również policyjne nagranie z zatrzymań.

