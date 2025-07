Fatalna wpadka koalicji rządzącej. "Żaden rzecznik im nie pomoże"

W środę przed południem media obiegła informacja o nieoczekiwanej zmianie ws. rekonstrukcji rządu.

Rekonstrukcja rządu przesunięta

O tym, że do zmian w gabinecie Donalda Tuska dojdzie później niż planowano jako pierwsza poinformowała stacja TVN24. Doniesienia te potwierdził niedługo później lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Na wniosek Szymona Hołowni rekonstrukcja rządu zostaje przesunięta na 22 lipca – przekazał lider Lewicy.

Później w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Czarzasty poinformował, że Hołownia motywował swój wniosek koniecznością uporządkowania różnych spraw, które ma w swoim środowisku. – Termin ogłoszenia tego [rekonstrukcji rządu] o tydzień zostanie przesunięty. Jasno mówię, na wniosek marszałka Hołowni. Oczywiście ten wniosek został przez nas zaakceptowany – dodał.

Koalicja w ogniu krytyki. "Opozycja dostaje kolejne paliwo"

O ile sam fakt przesunięcia rekonstrukcji nie wzbudził szczególnych emocji, o tyle termin, jaki wyznaczono na jej ogłoszenie spotkał się z szerokim odzewem w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że w okresie PRL 22 lipca był świętem państwowym, upamiętniającym ogłoszenie Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Głos w sprawie zabrali nie tylko zwykli użytkownicy platformy X, ale również dziennikarze i politycy.

"Superpiarowiec musiał wpaść na pomysł by 'koalicja 13 grudnia' robiła 'rekonstrukcję 22 lipca'. Opozycja dostaje kolejne paliwo do 'złośliwego' grania symbolami" – skomentował Krzysztof Berenda z RMF FM. W podobnym tonie wypowiedziała się Marcelina Zawisza. "Jak oni nie widzą, że koalicja powołana do życia 13 grudnia będzie robić rekonstrukcję 22 lipca to im żaden rzecznik nie pomoże" – stwierdziła posłanka partii Razem.

"Ależ się Tuska trzyma ten komuszy symbolizm. Najpierw koalicja 13 grudnia, a teraz rekonstrukcja 22 lipca. W 'święto' manifestu PKWN. Od pierwszego dnia z diabłem za ręce" – czytamy w komentarzu Wojciecha Biedronia z tygodnika "Sieci". "Przekleństwo dat/analogii historycznych, których lepiej unikać... 13 grudnia, 22 lipca..." – napisał z kolei Sławomir Cenckiewicz, przyszły szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Czytaj też:

Nagła zmiana ws. rekonstrukcji rządu. "Na wniosek Hołowni"Czytaj też:

Trzęsienie ziemi w rządzie. Taką rekonstrukcję szykuje TuskCzytaj też:

Rekonstrukcja rządu. Co jeśli prezydent nie powoła nowych ministrów?