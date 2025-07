Wyciekł plan Tuska. "Jeszcze większy cyrk", "celowo bierze słabych"

Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka poinformował w poniedziałek, że premier Donald Tusk ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godz. 10.00. W poniedziałek wieczorem w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Rozmowy dotyczyły podziału wpływów i nowego rozdania.

Z informacji portalu DoRzeczy.pl wynika, że Waldemar Żurek zastąpi Adam Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Wiemy również, co się stanie m.in. z Barbarą Nowacką, Pauliną Hennig-Kloską czy Tomaszem Siemoniakiem. Ze stanowiskiem pożegna się m.in. Izabela Leszczyna i Sławomir Nitras.

W co gra Tusk? Fala komentarzy

Sieć zalała fala komentarzy. Doniesienia na temat rekonstrukcji są chętnie omawiane zarówno przez polityków, jak również dziennikarzy oraz zwykłych użytkowników mediów społecznościowych.

"Propozycja Rady Ministrów w tej rekonstrukcji to po prostu upokorzenie intelektualne. Żadne poważne państwo nie pozwala sobie na dopuszczenie do władzy tak przypadkowych, niekompetentnych zawodników. To jest karykatura państwa, nie rekonstrukcja. To, co się teraz wyrabia, to kpina z powagi instytucji państwowych" – uważa Jacek Ozdoba z PiS.

"Rekonstrukcja to nie kabaret. Tusk celowo bierze ludzi najbardziej słabych intelektualnie. Polska ma być drugą Grecją z gigantycznym długiem. Niemieckim landem" – twierdzi dziennikarka Dorota Kania.

Bodnar traci stanowisko, Sikorski wicepremierem

W ramach rekonstrukcji, jak ustalił portal DoRzeczy.pl, nowym wicepremierem zostanie Radosław Sikorski.

Andrzej Domański z kolei stanie na czele super resortu Finansów i Gospodarki. Marcin Kierwiński zastąpi natomiast Tomasza Siemoniaka w roli ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sam Siemoniak ma pozostać w rządzie jako minister koordynator służb specjalnych. Ministrem bez teki zostanie Maciej Berek

Największe emocje wzbudzi jednakże wymiana na w resorcie sprawiedliwości. Adama Bodnara zastąpi bowiem Waldemar Żurek, były członek oraz rzecznik KRS.

