Sześciu członków watykańskiego gremium uznało wydarzenia w Medjugorie za dzieło szatana

Włoski dziennikarz David Murgia opublikował 17 sierpnia br. na swoim blogu nowy raport z tajnego głosowania 33 teologów i kardynałów z 2016 r. dotyczącego możliwego nadprzyrodzonego charakteru wydarzeń w Medjugorie.

Z raportu wynika, że sześć z 21 głosów sprzeciwu nie tylko uznało, że domniemane objawienia są fałszywe, ale także wprost przypisało im diaboliczne pochodzenie i domagało się przykładnego ukarania "widzących".

Według Murgii sześciu uczestników, w tym trzech kardynałów, uznało, że wydarzenia w Medjugorie "nie mogą być wyjaśnione bez" bezpośredniego działania zła. W konsekwencji – jak wynika z przywoływanego raportu – nie mielibyśmy do czynienia z objawieniem maryjnym, lecz z dziełem szatana.

Konsultacja odbyła się 17 września 2016 r. podczas posiedzenia ówczesnej Kongregacji Nauki Wiary. Zgromadzeni analizowali m.in. raport międzynarodowej komisji kierowanej przez kard. Camillo Ruiniego, powołanej przez Benedykta XVI w 2010 r. do zbadania wydarzeń w Medjugorju.

Objawienia w Medjugorie. Stanowisko Kościoła

Sprawa Medjugorie od lat dzieli Kościół katolicki. Objawienia, które według sześciu młodych osób rozpoczęły się w czerwcu 1981 r. w Bośni i Hercegowinie, nie zostały przez Stolicę Apostolską uznane za mające potwierdzone pochodzenie nadprzyrodzone.

W 2019 r. papież Franciszek zezwolił na organizowanie pielgrzymek do Medjugorie, nie przesądzając jednak o autentyczności objawień.

W 2024 r. Dykasteria Nauki Wiary wydała notę dotyczącą doświadczenia duchowego związanego z Medjugorie. Przyznano w niej, że miejsce to przynosi liczne owoce duchowe, m.in. nawrócenia, rozwój życia sakramentalnego i modlitwy, jednocześnie podkreślając, że nie stanowi to dowodu na nadprzyrodzone pochodzenie objawień.

Wydano wówczas tzw. "nihil obstat", umożliwiając dalsze duszpasterskie korzystanie z tego miejsca.

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