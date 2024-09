Watykan. "Nihil obstat" dla Medjugorie. Nie ma decyzji co do prawdziwości objawień

W czwartek 19 września podczas konferencji prasowej przyznano decyzję o "nihil obstat" dla objawień w Medjugorie. W konferencji wzięli udział prefekt Dykasterii Nauki Wiary kard. Victor Manuel Fernández oraz sekretarz sekcji doktrynalnej Dykasterii ks. Armando Matteo. Na oficjalnej stronie Watykanu opublikowano również dokument pt. "Królowa Pokoju". Nota na temat doświadczenia duchowego związanego z Medjugorie.

Decyzja o "nihil obstat" dla Medjugorie ma związek z normami dotyczącymi rozeznawania domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych przyjętymi w maju tego roku. Stolica Apostolska zezwoliła na krzewienie w tym miejscu (Medjugorie – przyp. red.) kultu Matki Bożej jako Królowej Pokoju. Nie oznacza to jednak, że Watykan potwierdził prawdziwość i nadprzyrodzoność domniemanych objawień.

Pozytywne owoce objawień w Medjugorie

Zdaniem Stolicy Apostolskiej w przesłaniu z Medjugorie jest wiele pozytywnych elementów, jednak "nie można wykluczyć sprzeczności" w niektórych orędziach. Według Watykanu niektóre z nich mogłyby być "związane z pragnieniami lub interesami domniemanych widzących". "Czytelnik powinien pamiętać, że ilekroć w niniejszej Nocie jest mowa o orędziach Matki Bożej, zawsze należy przez to rozumieć domniemane orędzia" – napisano w nocie.

"Pozytywne owoce ujawniają się przede wszystkim w promowaniu zdrowej praktyki życia wiarą, zgodnie z tym, co jest obecne w tradycji Kościoła. W przypadku Medziugoria dotyczy to zarówno tych, którzy byli daleko od wiary, jak i tych, którzy dotychczas praktykowali wiarę w sposób powierzchowny. Specyfika tego miejsca polega na wielości takich owoców: wiele nawróceń, częste powroty do praktyki sakramentalnej (Eucharystia i pojednanie), liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i małżeńskiego, pogłębienie życia wiary, intensywniejsza praktyka modlitwy, rozliczne przypadki pojednania między małżonkami oraz odnowa życia małżeńskiego i rodzinnego" – zaznacza Stolica Apostolska.

"Osoby, które udają się do Medjugorie, powinny być mocno ukierunkowane na akceptację faktu, iż pielgrzymki nie odbywają się po to, by spotkać się z domniemanymi widzącymi, ale po to, by spotkać się z Maryją, Królową Pokoju oraz – w wierności Jej miłości do swego Syna – spotkać Chrystusa i słuchać Go poprzez medytację Słowa, uczestnictwo w Eucharystii i adorację eucharystyczną" – podkreślono w dokumencie.

