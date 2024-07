Watykan: "Nihil obstat" dla objawień Matki Bożej ze Scoglio

Watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała pozytywną opinię na temat objawień Matki Bożej ze Scoglio. Decyzja Dykasterii o wydaniu "Nihil obstat" nie wyraża pewności, co do nadprzyrodzoności i autentyczności zjawiska. Stwierdza jednak, że w domniemanych objawieniach, które otrzymał Cosimo Fragomeni, nie ma sprzeczności z nauką Kościoła. Dlatego też wierni nie są zobowiązani do wiary w te objawienia.

W liście do biskupa Kalabrii zachęcono, by docenić wartość duszpasterską miejsca objawień. "W zsekularyzowanym świecie, w którym żyjemy, w którym tak wielu spędza życie bez żadnego odniesienia do transcendencji, pielgrzymi, którzy przybywają do Sanktuarium na Skale, są potężnym znakiem wiary" – napisał prefekt Dykasterii Nauki Wiary kard. Victor Manuel Fernández. Sanktuarium Matki Bożej ze Scoglio (ze Skały – przyp. red.) znajduje się w Santa Domenica di Placanica, we włoskiej Kalabrii.

"Włoskie Lourdes"

W 1968 roku młodemu rolnikowi Cosimo Fragomeniemu objawiła się Matka Boża. Pierwszy raz pojawiła się przed nim 11 maja. Stała wówczas na porośniętej zaroślami skale. "Przychodzę prosić cię, abyś odmienił tę dolinę. Pragnę, by powstał tu wielki przybytek duchowości, gdzie dusze znajdą pokój i schronienie. W tym miejscu Bóg chce otworzyć okno do nieba, chce objawić swoje miłosierdzie!" – powiedziała wówczas Maryja. Matka Boża przychodziła w to miejsce przez 4 dni. W czasie spotkań wzywała do modlitwy, pokuty i nawrócenia.

Mężczyzna oczyścił teren wokół skały i stworzył niszę, w której umieścił marmurową figurę Maryi. Z czasem w tym miejscu powstała mała kaplica, do której przybywało coraz więcej wiernych. Kult Matki Bożej ze Skały rozciągnął się na wszystkie kontynenty. W miejscu objawień powstało sanktuarium, do którego co roku przybywa ok. 600 tys. pielgrzymów z całego świata. Sanktuarium Matki Bożej ze Scoglio w Kalabrii nazywane jest "włoskim Lourdes".



– Wielu się zastanawia, jak to się dzieje, że tyle osób przez ponad czterdzieści lat wciąż odwiedza Scoglio. Zważywszy na otoczenie miejsca, niewygody drogi, brak dzieł sztuki i jakichkolwiek form rozrywki, odpowiedź może być tylko jedna: "digitus Dei est hic". Tutaj działa palec Boży, tu jest obecny Bóg. Świadczy o tym pobożność wiernych, kolejki do konfesjonałów, indywidualna modlitwa przed figurą Maryi, skupienie i cisza w trakcie nabożeństw – ocenił metropolita Kalabrii abp Giuseppe Morosini.

