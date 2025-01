Lisicki: 2025 to będzie rok Trumpa. Ziemkiewicz: Przerażenie liberalnej klasy panującej

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz podzielili się swoimi przewidywaniami co do 2025 roku. Nie zabrakło zaskakujących wniosków.

– Muszę powiedzieć, że wróżenie jest chyba łatwiejsze niż kiedykolwiek – powiedział Rafał Ziemkiewicz. Ziemkiewicz: Jako kraj straciliśmy podmiotowość Autor tygodnika "Do Rzeczy" nawiązał do historii swojej działalności publicystycznej. – Przez 35 lat jest taka figura, czyli: publicyści starają się przewidzieć Nowy Rok. Mam wrażenie, że nigdy nie było to łatwiejsze – powiedział Ziemkiewicz. Publicysta zwrócił uwagę na ważną zmianę, jaka zaszła, jeśli chodzi o tematy krajowe. – Umknęło nam jedno podczas naszego podsumowania 2024 roku. Zresztą to stało się nie w ubiegłym roku, tylko wcześniej. My właściwie straciliśmy podmiotowość jako kraj – zauważył Rafał Ziemkiewicz. Lisicki: Jesteśmy popychadłem Komentator wskazał, że użył słowa "podmiotowość" nieprzypadkowo. – Nie mówię "suwerenność", bo to jest niejasna definicja. Można suwerennie podejmować decyzje, zgodnie z oczekiwaniami innych i wtedy jest pytanie, czy robimy coś suwerennie, czy nie. Nie jesteśmy zmuszeni do różnych rzeczy, które robiliśmy w poprzednich latach, a które sprawiły, że nie jesteśmy podmiotem – jesteśmy przedmiotem, jesteśmy podmiotem gry w polityce międzynarodowej – tłumaczył Ziemkiewicz. Do tych słów odniósł się redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – Brzydko mówiąc: jesteśmy popychadłem, bo tak to można określić – stwierdził publicysta. Rafał Ziemkiewicz zwrócił natomiast uwagę na ingerencję obcych sił w wewnętrzną sytuację Polski. – Jesteśmy kotłem, w którym różne obce siły mieszają. Jedne bardziej mieszają, inne mniej, ale mam wrażenie, że nasze przyszłe losy bardziej zależą od (…) obcych – powiedział. Jak stwierdził, kluczowe będą decyzje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Zwiastun 359. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna dla Subskrybentów.