Lisicki: Merz, Macron i Tusk będą bronić demokracji. Ziemkiewicz: Przed samymi sobą?

Friedrich Merz, który za chwilę zostanie kanclerzem Niemiec, zapowiada zdecydowane działania wobec Viktora Orbana i jego rządu. Niemiecka koalicja chce naciskać na Unię Europejską, aby w końcu zastosowała konkretne sankcje przeciwko Węgrom za łamanie zasad demokracji i praworządności.

"Politico" wskazuje, że Merz planuje również odbudowę relacji Niemiec z Francją i Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego, co ma wzmocnić wspólne stanowisko wobec Orbána. Merz już zapowiedział pierwsze wizyty w Paryżu i Warszawie, podkreślając konieczność jednoczenia się przeciwko autorytarnym tendencjom w UE.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz odnieśli się do pomysłów przyszłego kanclerza Niemiec. – Mamy mieć nowego kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który objawił nam ideę. Zamierza on wystąpić w roli obrońcy praworządności i będzie zwalczać wszelkie zagrożenia dla niej nie tylko w Niemczech, ale ma bardzo szerokie horyzonty. Jego ambicje sięgają całej Europy. Merz, razem z Francją i Polską chce ożywić współpracę, by walczyć z populizmem i wszystkim, co złe – kpił Paweł Lisicki.

– Ciekawe, że jeszcze nie wskazano premier Włoch. Plany Merza są bardzo szerokie i od początku jest śmiesznie. Warto pamiętać, że Niemcy odsunęli SPD od władzy, a i tak Olaf Scholz zostaje w koalicji. W prawdziwej demokracji każda odrzucona partia musi przejść swój czyściec. Nie wiem, czy pan Merz ma szansę wygrać, ale walka o praworządność może być jedynym celem, który może sobie postawić. Czy Niemcy i Europa nie mają innych problemów? Otóż mają całą masę i są one nie do rozwiązania. Jeśli urzędnik nie jest w stanie rozwiązać realnych problemów, to wymyśla sobie fikcyjne, z którymi może wygrać i to jest dokładnie ta sytuacja – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.

